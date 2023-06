La IGJ aprobó la colecta de Santiago Maratea en Independiente: cuáles fueron los cambios

El organismo encargado de fiscalizar distintos tipos de sociedades y entidades confirmó que había "discrepancias metodológicas", pero que ahora el influencer podrá continuar con la campaña de recaudación de dinero para Independiente.

La Inspección General de la Justicia puso fin a la polémica: tras haber determinado en un primer momento que el fideicomiso de Santiago Maratea inscripto en Neuquén era "irregular e "ineficaz", el órgano estatal anunció que hubo cambios y ya tiene presunción de legalidad en la Ciudad de Buenos Aires. La principal modificación fue la reducción en los honorarios del influencer, quien continuará con la campaña de recaudar dinero para Independiente sin inconvenientes.

Había una gran expectativa en la sala principal de la IGJ con respecto a lo que pudiera desprenderse de allí este martes. La investigación había dejado una contundente y severa determinación en relación al fideicomiso anotado en la provincia patagónica, sin embargo, tras reuniones entre las partes, la situación mutó en apenas algunas semanas y tiene marco legal. En una conferencia de prensa en el edificio porteño del ente regulador, Maratea, Ricardo Nissen, titular del organismo, y Juan Marconi, vicepresidente del club de Avellaneda, contaron algunos detalles de cómo se llegó a este nuevo escenario que, desde un principio, tuvo más dudas que certezas.

El primero en dar su visión fue Nissen, quien había denunciado las irregularidades del fideicomiso: "Cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había ninguna razón para llevarlo allí porque todos los puntos de contactos eran de Buenos Aires". Y agregó que, tras analizar el contrato, "se llegó a la conclusión de que estaba todo bien, se firmó la inscripción y se tomó nota del registro del fideicomiso que ya está anotado en el registro público de manera legal".

Maratea junto a Juan Marconi y Ricardo Nissen, titular de la IGJ.

La condición particular por la que la IGJ declaró irregularidades en el contrato en Neuquén fueron los honorarios que percibiría Maratea como fiduciario, quien expuso en la conferencia que cobrará el 5% del total de la recaudación y, entre ese porcentaje, estará incluido un plan de pagos de 30 mil dólares.

Si bien ambas partes coincidieron en estar tranquilos porque se demostró transparencia al trasladar el fideicomiso de Neuquén a la Ciudad de Buenos Aires, el propio Nissen reconoció en diálogo con El Destape cómo se llevó adelante el cambio: "Él (Maratea) había presentado el expediente en Neuquén, jamás acá. Después, cuando intimamos y declaramos ineficaz, entonces recién ahí lo presentó para iniciarlo acá. No lo hizo como una cuestión de una buena voluntad, sino porque nosotros le dijimos que tenía que iniciar la inscripción nueva, porque el que hizo no servía para nada. Hubo muchos cambios, principalmente en el de los honorarios del fiduciario".

Hasta el momento, la campaña para aportar dinero a las arcas de Independiente lleva recaudados 879 millones de pesos, como mostró Maratea en la conferencia de prensa y en redes sociales. Más allá de las irregularidades y a pesar de que ningún dirigente de Independiente explicó por qué se llevó el contrato a la provincia neuquina, el influencer comentó: "Todo lo que traiga transparencia a las colectas que hago, voy a estar de acuerdo. Soy responsable de mucha plata que aporta la gente. Entiendo que es novedoso y puede haber dudas, pero estoy dispuesto a aclarar y aprender lo que sea".

Ricardo Nissen, titular de la IGJ.

La duda sobre el fideicomiso inscripto a miles de kilómetros de distancia -una práctica habitual- en lugar de donde deberían hacerse encendió las alarmas. En este sentido, por ejemplo, desde la IGJ radica el interrogante sobre cómo actuar cuando una institución privada como el Colegio de Escribano, en este caso de Neuquén, registran documentos que, por ley, se exige que sea de un organismo público.

Según Marconi, único dirigente presente en la conferencia, adelantó los planes que tiene el club con respecto a su pasivo: "Hay acercamientos con América de México para cancelar la deuda por Cecilio Domínguez (5.700.000 de dólares) y así levantar la inhibición. Es mejor tardar un poco y hacerlo de manera seria. La deuda la vamos a pagar". Sin trabas desde lo regulatorio y con el aval en lo legal, Maratea e Independiente cambiaron lograron dar vuelta una compleja denuncia y seguirán adelante con la colecta.