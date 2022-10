Independiente: sin Falcioni, los técnicos que piensa Doman como presidente

Fabián Doman, nuevo presidente de Independiente, piensa en otros técnicos para 2023. Todo indica que Julio César Falcioni se irá pese a los resultados positivos. Los principales candidatos.

Todo indica que Julio César Falcioni no seguirá como técnico de Independiente a partir de 2023, más allá de los últimos resultados positivos conseguidos. El entrenador no es del gusto de Fabián Doman, el nuevo presidente, ni del trinomio que completan Néstor Grindetti y Juan Marconi.

Por lo tanto, el periodista de El Trece ya tiene en mente a algunos probables sustitutos del "Emperador", que igualmente dirigirá al primer equipo en los cinco partidos que quedan de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Esos encuentros serán fundamentales para "El Rojo" no solamente para engrosar el promedio del descenso, sino también para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente Copa Sudamericana.

Si bien el conjunto de Avellaneda acumula cinco victorias en fila en la Liga, el flamante mandamás de la institución había asegurado en la campaña electoral que el actual estratega no iba a continuar en 2023, pese a que su contrato culminará el 30 de junio de dicho año. Ahora, la Comisión Directiva deberá abonarle la indemnización correspondiente por cortar su vínculo seis meses antes y se enfocará en definir quién ocupará su cargo. "La idea que tenemos nosotros de cómo tiene que jugar el equipo no es esta. El gusto del hincha no es como el de Julio para los equipos", había afirmado Doman, que asumirá el martes 11 de octubre.

Independiente: los candidatos de Doman para reemplazar a Falcioni como DT

En esta línea, lo primero a tener en cuenta es que Pablo Cavallero será el nuevo manager del "Rey de Copas". El exarquero, que ya desempeñó dicha función en Vélez durante casi cuatro años, conserva una gran relación con Matías Almeyda, uno de los amigos que el fútbol le dejó desde sus épocas de jugadores. "El Pelado" dirige actualmente a AEK de Atenas de Grecia, aunque no tendría problemas en salir de allí a finales de 2022.

Si bien el exDT de River, Banfield, Chivas de México y San José Earthquakes de Estados Unidos debutó en julio pasado en el conjunto griego, su estadía allí podría durar apenas un semestre. Su carrera en el banco tuvo altibajos: ascendió con "El Millonario", pero luego no le fue bien en la Primera. También subió a la máxima categoría con "El Taladro", fue multicampeón en Guadalajara y le fue mal en la MLS (Major League Soccer).

El otro apuntado se llama Gustavo Quinteros, el entrenador argentino de 57 años que está en Colo Colo de Chile. Cuenta con una larga experiencia en Sudamérica, México y Medio Oriente, y hasta llegó a conducir a las Selecciones de Bolivia y Ecuador. No obstante, tiene una cláusula de salida del "Cacique" de 400 mil dólares. "Hoy, Independiente no tiene esa plata", reveló Gastón Edul en TyC Sports, por lo que habrá que seguir de cerca cuál es la situación en este caso.

Cuando Almeyda casi juega en Independiente

Almeyda estuvo a punto de jugar en Independiente en 2004.

El exvolante central estuvo a punto de ser futbolista del "Diablo" a fines de 2004 e incluso llegó a entrenarse con la ropa del club, pero luego no fichó porque habían amenazado de muerte a su familia y decidió seguir en Europa. A través de una carta breve en aquel entonces, "El Pelado" explicó: "He tomado la decisión de no jugar en el fútbol argentino. La decisión es mía conjuntamente con mi familia, de residir en el exterior". Y completó: "Honestamente no encuentro palabras y me siento muy mal por no haber satisfecho la voluntad del presidente Julio Comparada y el técnico Daniel Bertoni, quienes me ofrecieron lo que quería y aún más, poniendo de parte de ellos toda la voluntad debido al sentimiento que tienen con Independiente".