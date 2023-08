Grindetti se disculpó con los hinchas de Independiente y fulminó a Doman: "Irresponsable"

Grindetti se disculpó con los hinchas y fulminó a Doman, el expresidente del club. El mandamás del "Rojo" pidió perdón tras la declaración de que "es más importante sacar a Kicillof que Independiente".

Néstor Grindetti les pidió perdón a los hinchas del "Rojo" después de la polémica frase de que "es más importante sacar a Axel Kicillof (como gobernador) de la Provincia de Buenos Aires que Independiente". El mandamás del club de Avellaneda se vio obligado a disculparse con los simpatizantes y los socios del "Rey de Copas".

A través de una carta extensa en su cuenta oficial de Instagram (@nestor.grindetti), el precandidato a gobernador de la Provincia por Juntos por el Cambio se dirigió directamente a los fanáticos para aclarar su frase en Radio Mitre (AM 790). De paso, el intendente de Lanús -de licencia- cruzó a Fabián Doman, el expresidente del club que renunció en abril de 2023 tras apenas seis meses de gestión.

Grindetti les pidió perdón a los hinchas de Independiente y liquidó a Doman: "Una aclaración"

El dirigente político de 68 años publicó en su perfil de Instagram una "carta a todos los socios, hinchas y simpatizantes de Independiente". Entonces, posteó un escrito en el que explicó: "Atento a la polémica que se generó por una declaración mía en una entrevista radial que di en el día de ayer para Radio Mitre, quiero hacer una aclaración".

Grindetti le pidió perdón al hincha de Independiente y liquidó a Doman: "Irresponsable".

Al mismo tiempo, Grindetti reconoció que "a veces, en el medio de una entrevista, donde se debaten diversos temas y apremiados por el tiempo de los programas, teniendo la obligación de responder en pocos segundos, uno no logra expresar todo lo que quiere y siente; sobre todo a una pregunta que requiere de una respuesta más amplia y que no puede resumirse en una sola frase". Luego de haber sido increpado por un hincha a la salida de la radio, el máximo directivo de la entidad aclaró: "Definitivamente, no encontré las mejores palabras para expresarlo y se malinterpretó lo que quise decir. Comparar Independiente con la Provincia de Buenos Aires no es posible, son dos responsabilidades y dimensiones totalmente distintas".

Además, quien derrotó a Diego Santilli en la interna de Juntos por el Cambio en las últimas PASO a Gobernador de Buenos Aires explicó: "Yo soy del Rojo desde hace 63 años, es el club de mis amores, es el cable a tierra que me conecta con mi viejo y mi hijo. Amo a este club y va a ser así para toda la vida". Incluso, recalcó: "Me involucré y formé parte de una lista porque estábamos en una situación crítica. Todos saben quién soy y conocen mi vida profesional, no soy un desconocido, ni mucho menos. Acá había un presidente electo, Fabián Doman, que se fue de un día para el otro de manera irresponsable".

Grindetti habló del delicado presente de Independiente: "Sé que la situación no es buena"

El día anterior en Mitre, el intendente de Lanús repasó: "Me tocó asumir la responsabilidad y hacerme cargo en una situación que no estaba prevista", recordó el político. "Yo vine a aportar mis conocimientos económicos-financieros y en estos meses hemos tenido muchos logros que son importantes para sanear institucionalmente al club: redujimos el déficit operativo, generamos nuevos ingresos y levantamos 9 inhibiciones; entre ellas con el pago parcial de la deuda más importante del club al América de México, gracias a la idea de Santiago Maratea y al aporte inestimable de cientos de miles de hinchas y socios que aman a Independiente tanto como yo y a los que estoy eternamente agradecido", profundizó.

"En estos momentos estamos en medio del proceso de incorporación de jugadores y de armado del equipo para el próximo semestre, yo sé que la situación deportiva no es buena y que todo lo que les cuento en términos de logros institucionales y económicos no alcanza si la pelota no entra, pero estoy convencido que mi aporte al club sienta las bases de una institución mejor de cara al futuro", amplió. Por último, aseguró que "en los próximos días" van a reunirse con los miembros de la Comisión Directiva para analizar los pasos a seguir en el futuro inmediato del club" y sentenció: "Una vez que tengamos una definición, lo comunicaremos públicamente como lo hicimos siempre, sin esconder nada y diciendo la verdad".