Chau Independiente: Julio Vaccari se despide de otro jugador en este mercado de pases

El entrenador del 'Rojo' se despide de uno de los jugadores con más trayectoria dentro del plantel en este mercado de pases.

Independiente sigue moviéndose con inteligencia en este mercado de pases, con los ojos puestos en mostrar una mejor versión de cara a la próxima Liga Profesional de Fútbol y con el anhelo de la Copa Sudamericana, certamen del que se consagró campeón en 2017. El conjunto dirigido técnicamente por Julio Vaccari ya cerró seis refuerzos de cara al 2025, pero también sufrió varias bajas en el plantel. Este domingo, un futbolista que viste los colores del equipo desde 2019 anunció oficialmente su despedida con un emotivo mensaje en redes sociales.

Lucas Nahuel González dejó el 'Rojo' para convertirse en nuevo refuerzo de Defensa y Justicia. El volante de 24 años, que tuvo un breve paso por el Santos Laguna del fútbol mexicano, llega al cuadro de Florencio Varela que pagó 800 mil dólares por el 70% de su pase. El club de Avellaneda, por su parte, se queda con el 30% de los derechos económicos del jugador.

El mensaje de despedida de Lucas González tras su llegada a Defensa y Justicia

'Saltita' publicó unas palabras en su cuenta de Instagram despidiéndose de Independiente, conjunto con el que debutó como profesional la Primera División en febrero de 2020, con apenas 19 años: "Hoy me toca despedirme del club que tanto me dio, donde me formé y viví miles de cosas”, comenzó su texto. “Quiero agradecer a Independiente, a cada uno de los hinchas y, en especial, a mis compañeros y a los trabajadores del staff por todo lo que me brindaron todos estos años. Les guardaré cariño siempre", cerró el jujeño.

Los números de 'Saltita' González con Independiente

Partidos disputados : 120.

: 120. Goles : 6.

: 6. Asistencias: 7.

El mensaje de despedida de 'Saltita' González: "Les guardaré cariño siempre".

Festeja Vaccari: Independiente cerró al sexto refuerzo del mercado de pases

Con la posibilidad de pelear no sólo los torneos locales sino también la Copa Sudamericana, Independiente continúa más activo que nunca en el mercado de pases. Tal es así que Julio Vaccari ya cuenta con el sexto refuerzo para su plantel y planifica todo para lo que se viene en el 2025. Por supuesto, después de lograr la clasificación al certamen continental que ganó dos veces en su historia, el "Rojo" mantiene viva la ilusión de volver a ser protagonista.

Por este motivo, la dirigencia del elenco de Avellaneda llegó a un acuerdo por el volante uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, quien viene de desempeñarse en Newell's pero todavía pertenece al Santos de Brasil. Luego de su paso por la "Lepra" y con el claro interés de Independiente, el mediocampista se calzará la casaca del quinto equipo de su carrera. En las últimas horas se conocieron los detalles económicos del vínculo y por cuánto tiempo estará en la institución.

El "Peixe" lo cedió al "Rojo" por una temporada sin cargo y con una opción de compra por una cifra cercana a los 600.000 dólares por el 50% del pase. Según trascendió, Vaccari buscaba una opción más como mediocampista central para competir con Iván Marcone, que renovará su contrato pero no tendrá el mismo protagonismo que tuvo en 2024. Aunque tiene características de jugador aguerrido, Fernández Cedrés también posee una gran visión de juego y buen pase filtrado, algo que pretende el técnico en sus equipos. De esta manera, el mencionado entrenador se asegura un refuerzo más después de sumar a Nicolás Freire, Sebastián Valdéz, Pablo Galdames, Luciano Cabral y a Joaquín Blázquez.