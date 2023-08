Carlos Tevez puede perder a una joya de Independiente en el mercado de pases

Carlos Tevez puede perder a una joya de Independiente por primera vez en su gestión, con apenas una semana en el cargo. Siguen las novedades en el "Rojo" en el mercado de pases.

Carlos Tevez podría tener la primera baja de peso en su ciclo como entrenador de Independiente. El director técnico de 39 años quiere terminar de conformar el plantel profesional sobre el cierre del mercado de pases, en el que el club ya tuvo como refuerzos a Federico Mancuello, Felipe Aguilar, Alexis Canelo y Mauricio Isla. Además, Julio Buffarini está al caer y por el momento se enfrió el regreso de Domingo Blanco al equipo.

El que se puede llegar a marchar de la institución de Avellaneda en esta ventana de fichajes es Nicolás Vallejo, uno de los mejores juveniles surgidos en las divisiones inferiores. El delantero de 19 años y 1.70 metro fue titular en el comienzo de la temporada pasada, aunque la irregularidad en los rendimientos lo postergó durante la etapa de Ricardo Zielinski como DT.

Sih lugar en el estreno de "Carlitos" en el banco, en la polémica victoria frente a Vélez sobre la hora, Vallejo está muy cerca de salir rumbo a Talleres de Córdoba a préstamo por 18 meses a cambio de 100.000 dólares. Además, el "Rey de Copas" le colocaría una opción de compra de 1.500.000 dólares por el 50% del pase del jugador.

"Nico" puede jugar como extremo por ambas bandas o como delantero, aunque aparece relegado en la consideración por Baltasar Barcia, Canelo, Tomás Pozzo, Mancuello, Martín Sarrafiore y Braian "Chaco" Martínez. De esta manera, la "T" busca reemplazar a las figuras de la ofensiva que se le fueron en este mismo mercado: Diego Valoyes, Francisco Pizzini y Michael Santos.

Señalado desde las categorías menores del "Rojo" una de las principales apuestas del club a futuro, Vallejo disputó el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina en Colombia a inicios de 2023. No obstante, el chaqueño no pudo sostener un gran rendimiento en la Liga Profesional y prefirió irse a Talleres para sumar el rodaje que no le podrá aportar Tevez en la entidad de Avellaneda.

