Carlos Alcaraz, ex Racing, disparó contra Independiente: "No voy a mentir"

Carlos Alcaraz, exjugador de Racing, destrozó a Independiente desde Inglaterra. El mediocampista de 20 años, actualmente en Southampton, lapidó al archirrival histórico de "La Academia" y hasta deseó que se vaya al descenso de cara al 2024. "Charly" le brindó una entrevista a D Sports Radio, en la que opinó sin filtro con relación a la crisis institucional, económica y deportiva que transita "El Rojo".

El volante se sinceró con respecto al mal momento del "Rey de Copas", llenó de elogios a Fernando Gago y le deseó "lo mejor" al club que lo formó en sus divisiones inferiores. Incluso, manifestó que jugar en la Premier League "es un sueño grande" y vaticinó la definición del torneo inglés en la lucha por la permanencia en la Primera.

Alcaraz, ex Racing, deseó el descenso de Independiente: "Que se vaya a la B"

Consultado en D Sports por la grave crisis que vive "El Diablo", el platense manifestó: "No voy a mentir. Si es por mí, que Independiente se vaya a la B. No es un problema mío y la verdad, no me molestaría que se vayan". "Sus deudas o sus problemas no es algo que me incumban", argumentó. Además, reconoció que "se extraña bastante Racing" y mencionó a "los partidos, salir del hotel e ir por el Puente Pueyrredón y que estén los hinchas, los bombos en los partidos...".

Alcaraz opinó del momento de Racing y elogió a Gago

Acerca de la irregularidad de "La Academia" en lo que va de 2023, el volante prefirió dejar un mensaje optimista: consideró que "tiene un plantel muy bueno" y admitió que "con las bajas (por las lesiones) se hace difícil, aunque llegaron muy buenos refuerzos". "Veo los partidos y la identidad siempre es la misma. No creo que el problema sea los que nos fuimos. Yo les deseo lo mejor a todos", profundizó. De paso, deseó que Matías Rojas siga en la institución después del mercado de pases de julio.

En cuanto al último entrenador que lo dirigió en Avellaneda, recalcó: "Le agradecería por lo que me enseñó y por el trato que siempre tuvo conmigo. Le diría que siga yendo a entrenar con la misma intensidad como lo hizo desde el primer día". A la hora de la comparación con el día a día en Sotuhampton, resaltó: "Con Gago teníamos un ritmo fuerte, que por ahí no se nota tanto la diferencia, pero lo que más me cuesta es el idioma: no puedo comunicarme bien con mis compañeros".

Por último, sobre su participación en la Premier y el riesgo del descenso de su equipo de cara a las últimas fechas, completó: "Jugar acá es un sueño muy grande. Hoy estamos en un mal momento, pero tenemos chances de quedarnos en la Premier".