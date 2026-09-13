Independiente o Curitiba: Bustos se fue libre de River

Las aventuras de los jugadores marginados en Cantilo llegaron a su fin después de que Matías Viña fuera repescado por Flamengo y de que Fabricio Bustos decidiera ponerle un punto final a su etapa como jugador de River Plate. El lateral derecho se encuentra con el pase en su poder y debe analizar dos propuestas que tiene en las manos para poder cambiar su presente deportivo. Una lo podría dejar en Coritiba de Brasil y la otra, en Independiente de Avellaneda.

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Después de más de un mes de entrenar de manera diferenciada y de que no haya propuestas por su ficha, los directivos del Millonario y el jugador entendieron que lo mejor era llegar a un acuerdo en lo económico para que pudiera marcharse sobre el cierre del mercado de pases a nivel internacional. Si no había trato, el lateral se iba a quedar varias semanas entrenando en soledad hasta que se produjera la apertura del mercado de verano.

"Bustos continuará en Coritiba de Brasil", expresó el periodista Germán Balcarce en su cuenta de X (ex Twitter). Sin embargo, el anuncio de manera oficial se hace esperar y es ahí donde entra la posibilidad de que el lateral se quede en la Argentina. Hay dos detalles que lo pueden llevar a cambiar de opinión. El primero es que fue padre hace poco y el deseo de la familia es que se quede un tiempo más en el país. Mientras que el segundo es la figura de Independiente, que lo colocó en Primera División y se encuentra en un momento muy complicado en lo defensivo.

De hecho, el conjunto de Avellaneda lo puede incorporar porque sufrió la lesión de Joel Medina, que contrajo una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Esto le da al club la posibilidad de abrir el mercado de pases y poder contratar un jugador a modo de reemplazo en un lapso de 10 días. Es el momento ideal para que Bustos pueda quedarse en el país y así encontrar un equipo que pueda ofrecerle los minutos que no estaba teniendo en River.

"El club solamente debería acordar el contrato con el jugador, sin tener que ponerse de acuerdo con otra institución. Además, el Rojo actualmente cuenta con Leonardo Godoy y Santiago Arias en esa posición, ambos sin estar al 100 % en lo físico", señalan desde el medio partidario Infierno Rojo.

Ya no quedan más jugadores en Cantilo

Además de Bustos, otro jugador que se marchó de River fue Matías Viña, que fue repescado por Flamengo en una decisión de darle minutos que se le iban a complicar conseguir. Hay que recordar que se encontraba a préstamo, pero si seguía sumando minutos iba a activarse una obligación de compra de 5 millones de dólares.

Es por ello que, por su nivel y por la decisión de no gastar ese dinero, se decidió que el uruguayo quedara marginado. Ahora, su futuro estará en el Cruzeiro de Brasil, que aceptó sumarlo para darle un refuerzo a la defensa.