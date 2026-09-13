El increíble gol errado de un exjugador de Boca Juniors en Inglaterra

Luis Vázquez tuvo un gol servido en Inglaterra, pero falló frente al arco vacío. Birmingham City igualmente ganó y el ex Boca Juniors pudo festejar.

Luis Vázquez protagonizó una de esas jugadas que difícilmente pueda olvidar. El delantero surgido de Boca Juniors tuvo una oportunidad inmejorable para marcar con Birmingham City ante Derby County, en Inglaterra, pero increíblemente definió por encima del travesaño cuando tenía el arco prácticamente vacío. Por fortuna para el argentino, su equipo consiguió quedarse con los tres puntos y el error no terminó siendo determinante.

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Birmingham City necesitaba volver a ganar después de tres partidos sin conseguirlo y encontró el triunfo como visitante frente a Derby County por la séptima fecha del Championship. En ese contexto apareció Luis Vázquez, aunque no precisamente de la manera que hubiera querido.

El delantero de 25 años comenzó el encuentro en el banco de suplentes y tuvo que esperar hasta los 28 minutos del segundo tiempo para ingresar al campo de juego. Cuando el partido ya transitaba sus últimos minutos, el ex Boca Juniors tuvo una ocasión inmejorable.

A los 44 minutos, Vázquez aprovechó un rebote que había dejado el arquero de Derby County y quedó prácticamente solo frente al arco. La pelota le quedó servida y parecía que solamente debía empujarla para sentenciar el encuentro.

Pero ocurrió lo inesperado. Su remate se fue por encima del travesaño, en una definición que generó incredulidad y que pudo haber tenido consecuencias muy diferentes si el rival encontraba el empate en los minutos finales. Esta vez, sin embargo, el delantero pudo respirar aliviado.

El error de Vázquez no terminó modificando el resultado porque Birmingham City consiguió sostener la ventaja hasta el final. El triunfo fue especialmente importante porque significó el regreso a la victoria después de tres partidos sin ganar.

Con los tres puntos obtenidos ante Derby County, el conjunto inglés llegó a 10 unidades y escaló hasta la octava posición del Championship. Además, quedó a cuatro puntos del líder, West Ham, en una tabla que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Del otro lado, Derby County profundizó su crisis. El equipo sufrió su tercera derrota consecutiva y permanece en el puesto 22, con apenas cuatro puntos acumulados. Por eso, la ocasión desperdiciada por Vázquez terminó quedando como una anécdota dentro de una jornada positiva para Birmingham.

El nuevo desafío de Vázquez, ex Boca, tras su paso por Europa

El partido ante Derby fue uno de los primeros capítulos de Luis Vázquez con la camiseta de Birmingham City. El delantero llegó al club inglés durante el último mercado de pases, después de que la institución acordara su incorporación desde Anderlecht. La operación se concretó por 3,5 millones de euros por el 100% de los derechos económicos del atacante.

De esta manera, Vázquez comenzó una nueva etapa en su carrera después de haber pasado por diferentes clubes desde su formación en el fútbol argentino. Su llegada a Inglaterra representa además una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y continuar creciendo después de sus experiencias en el fútbol europeo.

La historia de Luis Vázquez desde Boca

Antes de convertirse en futbolista profesional, Vázquez realizó parte de su formación en Patronato y posteriormente llegó a Boca Juniors. Con el Xeneize disputó 99 partidos, en los que marcó 16 goles y entregó ocho asistencias.

Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol europeo, donde se incorporó a Anderlecht. En el conjunto belga permaneció durante dos temporadas y media y acumuló 116 encuentros, con 18 goles convertidos.

Durante los seis meses previos a su llegada a Birmingham, además, tuvo una experiencia en España. Vázquez fue cedido a Getafe, donde disputó 17 partidos y convirtió tres tantos.

Boca también recibió dinero por su transferencia

La transferencia de Vázquez a Birmingham City también tuvo consecuencias económicas para Boca Juniors. El club argentino había conservado un porcentaje de una futura venta cuando el futbolista dejó la institución. En concreto, el Xeneize mantuvo el 15% de los derechos económicos de una próxima transferencia.

Por la operación con Birmingham, Boca recibiría aproximadamente 525.000 euros. Pero ese no será el único ingreso para el club argentino, ya que también le corresponde dinero por el mecanismo de solidaridad, un concepto destinado a las instituciones que participaron de la formación del futbolista. En este caso, el monto rondaría los 52.500 euros. La cifra responde al 0,5% correspondiente por cada año en el que el jugador se formó en la institución.