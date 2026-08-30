A qué hora juegan Navone vs Djokovic por el Us Open 2026

La primera ronda del US Open 2026 trae un duelo que no podés perder: Novak Djokovic enfrentará a Mariano Navone en el Estadio Arthur Ashe, en la sesión nocturna del torneo. Este partido promete una gran batalla entre la experiencia del serbio y la juventud del argentino. El partido está planificado para las 20:00 horas pero es posible que se retrase tal cual ocurre en los torneos grandes

Para los fanáticos que buscan dónde seguir este encuentro en vivo, la transmisión estará disponible tanto en la televisión por cable tradicional como en la plataforma oficial de streaming del torneo, lo que permite disfrutar de cada punto desde la comodidad del hogar o en cualquier dispositivo móvil. ESPN es el canal que pasa toda la acción del Us Open

La organización del US Open programó este choque para abrir la sesión nocturna en el escenario principal del complejo, lo que asegura que será uno de los partidos más destacados de la jornada inaugural. Además, quienes quieran mantenerse informados minuto a minuto pueden acceder a plataformas digitales con actualizaciones en tiempo real, incluyendo marcadores y estadísticas completas.

El Estadio Arthur Ashe se prepara para recibir a estas dos figuras en la pista dura neoyorquina, donde la jerarquía y la ilusión se enfrentarán en un encuentro que promete captar la atención de todos los seguidores del tenis durante la primera ronda del Grand Slam.