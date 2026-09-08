Histórico triunfo de la Selección Argentina Sub 20 femenina: goleada récord en el Mundial con Annika Paz como figura

La Selección Argentina femenina Sub 20 tuvo una histórica actuación en el Mundial que se está disputando en Polonia y goleó 8 a 0 a Benín en el Arena Katowice por la segunda fecha del Grupo A. El equipo dirigido por Christian Meloni consiguió, de esta manera, la victoria más abultada de la historia de la competencia. Julia Vinhas, Julieta Aguilar, Mercedes Diz (en dos oportunidades) y Annika Paz, figura absoluta con un póker de goles (también la primera en lograrlo en el certamen), fueron las autoras de los tantos albicelestes.

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El combinado nacional necesitaba recuperarse después de la dura derrota por 3 a 0 ante el anfitrión en el debut y respondió con una performance deslumbrante y contundente frente al equipo africano. A los 15 minutos, Vinhas, defensora de Platense, conectó de cabeza un tiro de esquina y superó en el salto a la arquera Larissa Saizonou. Poco después de la media hora de partido, una mala salida desde el fondo de Benín fue aprovechada por Mercedes Diz, quien amplió la diferencia con un potente zurdazo desde afuera del área. Ya en tiempo de descuento, Annika Paz, futbolista del Inter de Milán, marcó el tercero con un cabezazo de pique al suelo tras un centro de Camila Ochoa.

Así fue el histórico triunfo de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino

La goleada se profundizó rápidamente en el segundo tiempo: a los 47 minutos, un despeje largo dejó a Diz frente al arco y la delantera de River Plate aprovechó una floja salida de Saizonou para definir después de un giro y establecer el 4 a 0. Al cuarto de hora del complemento, Paz tuvo la posibilidad de volver a convertir desde el punto penal, pero su remate fue atajado; sin embargo, aprovechó el rebote y anotó el quinto. Poco después, la delantera del Inter con pasado en el 'Millonario' completó su hat-trick tras un remate de Dolores Delgado que se desvió en ella y terminó dentro del arco. El séptimo también fue de Paz, que llegó al póker de goles al capitalizar un rebote. Finalmente, sobre el cierre, Julieta Aguilar puso el 8 a 0 definitivo con un remate cruzado tras quedar mano a mano con la arquera rival.

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Con la goleada, Argentina llegó a 3 puntos en el Grupo A y quedó como escolta de Polonia, que horas después del triunfo albiceleste superó a México por 2 a 1. Además, la selección quedó con una diferencia de gol de +5, un punto a favor pensando en la última jornada ya que la posiciona con amplias chances de clasificarse a los octavos de final de la competición.

El próximo compromiso del conjunto dirigido por Meloni será el viernes 11 de septiembre a las 13 horas frente a al conjunto centroamericano en el cierre de la fase de grupos. Una victoria le permitirá a Argentina asegurarse la clasificación a la fase eliminatoria del certamen.

Cuatro goles y un récord histórico para la competición: Annika Paz fue la gran figura del partido ante Benín.

Mundial Sub 20 femenino: cómo son el formato y las fechas de la competición

El Mundial Sub 20 femenino se está disputando en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre, con 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros. Desde esa instancia, el certamen continuará con cruces de eliminación directa hasta definir al campeón.