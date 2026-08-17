Histórico: Argentina venció a Brasil y es tricampeón del Sudamericano Sub 17 de futsal masculino

Argentina venció 2 a 1 a Brasil en la final del Sudamericano Sub 17 de futsal y es tricampeón del certamen.

La Selección Argentina Sub 17 de futsal hizo historia: este domingo, en el estadio SUMA de Asunción, Paraguay, el combinado albiceleste se consagró campeón del Sudamericano de su categoría tras vencer a Brasil por 2 a 1 en una dramática final que debió definirse en el alargue. Con este triunfo, además, se convirtió en tricampeón de la competencia luego de los títulos obtenidos en 2022 y 2024.

El elenco dirigido por Santiago Basile, campeón del mundo como jugador con la Mayor en la edición disputada en Colombia en 2016, volvió a levantar un trofeo y ratificó no sólo su buen presente sino también el gran proceso de trabajo que viene realizando. Al igual que en los dos torneos anteriores, Argentina se impuso nuevamente ante Brasil en el partido decisivo y consiguió quedarse con la medalla dorada; además, con estas tres consagraciones, es el país más ganador del certamen..

Los autores de los goles fueron Tomás Barrios, jugador de Camioneros, y el capitán Lorenzo Sampedro, de Kimberley. En el conjunto nacional también tuvo una actuación destacada el arquero Santino Sánchez, quien respondió con importantes atajadas, especialmente durante el cierre del primer tiempo: en esa etapa, Argentina sufrió además la expulsión de Gian Soñer a falta de tres minutos para el cierre del período, y pese a jugar en inferioridad numérica durante esos dos minutos, el equipo albiceleste logró sostener la ventaja.

El título también le permitió a Argentina tomarse revancha de Brasil, que había derrotado al seleccionado por 2 a 0 durante la fase de grupos. Además, la 'Verdeamarela' se había impuesto en la final de los Juegos Panamericanos de la Juventud disputados a comienzos de año en Panamá.

Video: así fueron los goles de la consagración de Argentina contra Brasil

El resumen del triunfo de Argentina sobre Brasil en la final del Sudamericano Sub 17

Los dirigidos por Santiago Basile lograron abrir el marcador a los once minutos y medio de la primera mitad. Después de una gran cobertura y recuperación de Iván Pesl, Tomás Barrios recibió de espaldas, giró y se perfiló para su pierna zurda antes de soltar un fuerte remate cruzado que venció al arquero Gamba.

A tres minutos del entretiempo, Gian Soñer le dio un codazo a un rival cuando intentaba cubrir una pelota que se iba al lateral, acción por la que vio la tarjeta roja. En los dos minutos que Argentina tuvo un jugador menos, Santino Sánchez se hizo gigante para tapar su arco y mantener la ventaja en el marcador.

Con este triunfo sobre Brasil, Argentina ratificó el título conseguido en 2022 y en 2024.

Ya en el complemento, la 'Canarinha' se encontró con el empate tras una buena acción a balón parado. En zona ofensiva, Jhon bloqueó al defensor argentino para que Luka, el número '10', entre solo en el segundo palo para empujar la pelota y decretar el 1 a 1.

Con la igualdad una vez finalizados los 40 minutos reglamentarios, el partido se definió en el alargue. Afortunadamente para la 'Albiceleste', el gol que decretó el resultado final llegó rápido: en apenas doce segundos, Pesl luchó una pelota contra los defensores y pivoteó para que Lorenzo Sampedro reciba libre, suelte otro potente tiro para superar a Gamba y desatar la locura en el festejo.