El segundo hijo de Lionel Messi fue protagonista principal en las divisiones inferiores de Inter Miami. El hijo de la leyenda metió un gol y selló la goleada de su equipo en la final del torneo conocido como Legends Cup y le dio el título tras anotar el tanto para el Inter Miami vs Atlético Fortaleza. El gol de Mateo llegó en un mmento clave y lo hizo después de recibir un pase desde el costado hacia el centro del área.

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En una clara similitud a los goles que solía (y suele) hacer su padre, Messi entró por el medio y en este caso definió de derecha tras un centro desde afuera y dejó sin chances al arquero rival. cEsta victoria significó un nuevo capítulo de éxitos para la Academia de Las Garzas, que había participado recientemente en la Copa Nápoles 2026. Desde que Mateo se sumó a las inferiores en 2023, cuando su padre desembarcó en Inter Miami, el joven goleador no paró de llamar la atención por su talento y capacidad para definir.

No es la primera vez que una jugada del hijo de Lionel Messi se viraliza. A principios de 2026, se hizo famosa una acción individual donde el chico dejó rivales en el camino con gambetas y culminó con un remate de derecha frente al arquero. Sobre las cualidades futbolísticas de sus hijos, el propio Messi había comentado: “Thiago es más pensante, más organizador, más medio. Mateo es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar".

Mientras tanto, Lionel Messi retomó su actividad en la MLS tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo, España, un reconocimiento que resaltó tanto su carrera deportiva como sus acciones humanitarias y sociales. En su regreso, ingresó a los 55 minutos en la derrota 2-0 de Inter Miami ante New York Red Bulls, sin poder cambiar el resultado. Su equipo ya tenía asegurado un lugar en los playoffs, pero sufrió el segundo gol en tiempo de descuento, interrumpiendo la racha del capitán, que llevaba 12 encuentros con participación directa en goles.