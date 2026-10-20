"Hay un riesgo": el Vasco Arruabarrena habló sobre el estado físico de Paredes

En la previa de un nuevo compromiso deportivo, Rodolfo Arruabarrena se refirió al estado físico de Leandro Paredes y encendió las expectativas sobre su posible presencia en el equipo. En declaraciones emitidas por el programa F90 de ESPN, el director técnico explicó cómo transita la recuperación el futbolista y detalló los factores que evaluará antes de tomar una decisión definitiva sobre el armado de la formación titular.

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El volante avanza en su puesta a punto tras haber sufrido una lesión y su evolución comenzó a marcar los tiempos del cuerpo técnico. Frente a los micrófonos, Arruabarrena optó por la cautela, aunque no ocultó que la recuperación del jugador mostró signos positivos que entusiasman de cara a la competencia inmediata.

La evolución física de Leandro Paredes y la evaluación de riesgos

Al ser consultado sobre la actualidad del mediocampista, el entrenador destacó que el proceso marcha mejor de lo previsto. "Está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien", afirmó el Vasco al describir la rutina de trabajos del futbolista junto al resto de sus compañeros.

Sin embargo, el técnico remarcó que las ganas del jugador deben equilibrarse con la prudencia médica para evitar un retroceso en su cuadro físico. "Él, como saben todos, quiere estar, pero también hay un riesgo. Ya veremos", puntualizó Arruabarrena, consciente de la exigencia que demandará el partido.

Las horas decisivas para confirmar la formación titular

La definición sobre la inclusión de Paredes quedará reservada para los instantes previos al encuentro. El entrenador aclaró que no apresurará los tiempos ni anticipará la alineación: "Vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. No voy a dar ningún tipo de explicación y de nombre, pero está bien".

Para finalizar su contacto con la prensa, Arruabarrena ponderó el clima general del plantel y las condiciones en las que se llevó adelante la preparación. "La verdad que el grupo está bien. Hemos trabajado bien en un complejo muy bueno y nada, ahora a descansar", concluyó el técnico, a la espera de resolver la última gran incógnita de la alineación.