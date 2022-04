Wimbledon vetó a los jugadores rusos y bielorrusos para el torneo del 2022

El órgano rector del tenis británico denegó la participación a los jugadores rusos, pero no solo a nivel profesional también lo hizo en juniors como consecuencia de las sanciones impuestas.

La organización del torneo de Wimbledon tomó la decisión de no admitir tenistas rusos y bielorrusos en la próxima edición del certamen que se jugará entre el 27 de junio y el 10 de julio. La decisión se tomó producto de las sanciones impuestas a esos países, pero no solo recae sobre esta competencia sino también para los juveniles. El órgano rector del tenis británico (LTA) también denegó la participación a los juveniles y juniors, aunque despertó el rechazo de las asociaciones de tenis masculino y femenino.

La prohibición se reveló durante la tarde del miércoles y, de esta forma, se le niega el ingreso al torneo a los jugadores rusos y bielorrusos. Entre ellos está Daniil Medvedev, ex número 1 del mundo, y actual número 2 quien se perderá el segundo tercer Grand Slam del año. En su comunicado, la organización del torneo sostuvo que "en las circunstancias de la agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos".

No es la primera prohibición a deportistas rusos que se ve en el deporte mundial. En este caso se suma a la exclusión de, por ejemplo, la FIFA a las selecciones de fútbol y de la FIA a los corredores de Fórmula 1 que tenían que correr en el calendario y también la suspensión del Gran Premio de Sochi. En el ámbito del tenis, la Federación Internacional de también decidió que el equipo ruso de Copa Davis y de la Bille Jean King Cup queden excluidos de las competencias. No obstante, la decisión no tuvo el acompañamiento de la Asociación de Tenistas Profesionales que sostuvieron que la prohibición es "injusta" y que sienta un "mal precedente".

"Consideramos que la decisión tomada unilateralmente hoy (miércoles) por Wimbledon (...) de excluir a los jugadores rusos y bielorrusos de los torneos de hierba de la presente temporada es injusta y puede suponer un precedente dañino para el tenis", indicó la ATP. En este punto, agregó "la discriminación basada en la nacionalidad constituye asímismo una violación de nuestros acuerdos con Wimbledon, según los cuales la participación de un jugador solo se basa en su clasificación".

Por otro lado, los tenistas ucranianos también enviaron un comunicado a la ATP, WTA e ITF en el que piden que se pregunte si los jugadores rusos apoyan la invasión rusa y, por otro lado, si apoyan al "régimen de Putin y Lukashenko". De esta forma, si están a favor, piden que se los excluyan eventos.