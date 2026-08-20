Grupos de hinchas apoyan petición en línea para dimisión de Infantino y reformas en la FIFA

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La ​red de hinchas sin ánimo de lucro Football Supporters Europe (FSE, "Aficionados al Fútbol en Europa") respaldó el jueves ‌una petición pública ‌en la que se pide la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que el organismo mundial del fútbol lleve a cabo reformas de amplio alcance para aumentar la transparencia.

La petición, publicada en la página web change.org, cuenta entre sus firmantes con tres ​organizaciones continentales de ⁠aficionados, entre ellas la FSE, Football Supporters Africa ("Aficionados ‌al Fútbol en África") y el Independent ⁠Supporters Council de Norteamérica ("Consejo Independiente ⁠de Aficionados"), además de docenas de organizaciones nacionales de hinchas.

La FSE se opuso el mes pasado a la propuesta ⁠de Infantino de vender una participación en el ​Mundial, calificando el fútbol de "bien social" ‌y criticando el intento de ‌la FIFA de obtener beneficios en interés de los ⁠inversores privados.

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"El vergonzoso intento de una sola persona —el propio presidente de la FIFA— de vender la Copa Mundial a inversores privados ha puesto al descubierto ​una traición ‌que el fútbol nunca olvidará", reza la petición.

"Ha llegado el momento de que un movimiento más amplio impida de una vez por todas que Gianni Infantino abuse del cargo de presidente ⁠de la FIFA y restablezca la confianza en la propia institución que se supone que debe proteger y desarrollar el fútbol mundial".

Reuters se ha puesto en contacto con la FIFA para recabar sus comentarios sobre la petición.

La petición, lanzada mientras tres confederaciones regionales de fútbol sopesaban un voto ‌de censura para destituir a Infantino, también exigía a la FIFA que aplicara una transparencia total en torno a las decisiones importantes y que estableciera controles y contrapesos sobre el poder ejecutivo.

"El actual sistema de autorregulación de ‌la FIFA ha fracasado repetidamente a la hora de garantizar una rendición de cuentas suficiente", añade la petición.

"Las partes interesadas ‌del fútbol y ⁠las autoridades públicas deben colaborar para establecer normas de gobernanza que se ajusten a ​su finalidad y sean capaces de proteger este deporte para las generaciones futuras".

Con información de Reuters