Venezolano Herrera adelanta su regreso, estará en Girona ante Valladolid

Foto del centrocampista de Girona Yangel Herrera antes de un amistoso ante Newcastle United

El centrocampista venezolano Yangel Herrera está listo para reaparecer en Girona el viernes tras su lesión, dijo el entrenador Michel antes de la visita del Real Valladolid por la liga española.

Herrera no iba a jugar hasta año nuevo tras sufrir una lesión muscular en noviembre, pero su regreso ha dado un impulso a Míchel, ya que el Girona busca poner fin a una racha de seis partidos sin ganar en todas las competiciones.

"Las bajas del partido son Oriol Romeu por sanción y Viktor Tsyhankov. Yangel estará en el partido", dijo Míchel a la prensa el jueves.

"Este partido es clave porque es el último del año y también después de dos partidos sin ganar en LaLiga necesitamos dar nuestra mejor versión y ganar ante nuestra afición. Queremos ser sólidos ante nuestra afición", agregó.

El Girona, que acabó tercero en LaLiga la temporada pasada, es décimo en la clasificación con seis victorias en 17 partidos y cayó 2-1 en Mallorca el pasado fin de semana.

"El partido contra Mallorca me dejó preocupado y debemos cambiar cosas mañana y en los próximos partidos. Hay que jugar con más agresividad en las dos áreas. Además, después de cinco meses que estamos juntos no tenemos el grado de conexión que me gustaría".

Con información de Reuters