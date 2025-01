Preocupación en Gimnasia por Matías Abaldo: el testimonio del representante por su salud mental

El futbolista de 20 años se ausentó de la concentración del 'Lobo' y el club lo licenció por tiempo indeterminado.

Matías Abaldo, futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata y la Selección de Uruguay, atraviesa un delicado momento personal. El joven extremo de 20 años fue licenciado por tiempo indeterminado luego de abandonar la concentración del 'Lobo', que ayer disputó un amistoso frente a Defensor Sporting en Montevideo por la Serie Río de la Plata. Edgardo Lasalvia, su representante, comentó acerca de la situación del futbolista y la preocupación por su salud mental.

"Está acompañado de su mamá y de su familia. Hoy tenemos la primera consulta con el psiquiatra para ver cómo podemos ayudarlo realmente", expresó Lasalvia en Radio Provincia (AM 1270) sobre Abaldo, quien en 2023 fue campeón del mundo con la 'Celeste' en el Mundial Sub 20 disputado en Argentina. "Me siento en el debe por no haber estado más cerca capaz. Adentro de la cancha es feliz y solamente jugando creo que esto no hubiese pasado. Es un tema muy de fondo, no soy un profesional de la materia. El fútbol pasa a segundo plano", se lamentó.

El representante del ex Defensor Sporting habló sobre la postura de Gimnasia respecto de la situación: "Gimnasia está preocupado por la parte humana y por la deportiva. Lo primero que vamos a hacer es intentar sacar a este chico adelante en lo humano. Hoy la prioridad es la salud mental de Matías Abaldo", sentenció. También mencionó que habla con el jugador todos los días y que desde su entorno están "preocupados" por su estado actual: "No queremos que le pase lo del Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz".

Por último, Lasalvia reveló que está en contacto con Mariano Cowen, presidente del cuadro platense, para definir cómo seguir trabajando en un contexto tan delicado: "Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado". Además, se refirió al dinero que el club pagó por su ficha (el 'Tripero' ya abonó la primera cuota de los 1.6 millones de dólares que costó el 50% de su pase): "Que la gente de Gimnasia se quede tranquila por la parte económica porque no va a perder. Le vamos a devolver el dinero necesario. En todo caso pierdo yo. Acá lo importante es la salud mental, lo humano, la persona", declaró. Y cerró con los pasos a seguir para acompañar a Abaldo durante su licencia: "Vamos a rodear a Matías de los tres o cuatro amigos de verdad que tiene para ayudarlo. Cuando sos jugador de fútbol te rodean muchas personas que no te quieren bien....Muchas veces esas situaciones no se pueden manejar".

El comunicado completo de Gimnasia sobre Matías Abaldo

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que el jugador Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada que se desarrolla en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar.

El comunicado completo que el 'Lobo' publicó en sus redes sociales sobre la situación de Matías Abaldo.

Desde el club estamos en contacto con su familia para brindar acompañamiento y nuestro staff profesional está trabajando para dar el apoyo necesario en este momento. Agradecemos el respeto y la comprensión en situaciones sensibles como esta.

¡Fuerza, Mati! ¡Todo Gimnasia está con vos!