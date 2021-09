La Selección Argentina de Futsal goleó a Paraguay y se metió en cuartos de final del Mundial

La Selección Argentina de Futsal goleó 6 a 1 a su par de Paraguay y avanzó a cuartos de final del Mundial.

La Selección Argentina de Futsal venció 6 a 1 a Paraguay por los octavos de final del Mundial de Lituania y de esta manera se metió en cuartos. El equipo de Matías Lucuix, que cerró una inmejorable fase de grupos venciendo a Irán 2 a 1, dejó en el camino al seleccionado "Guaraní" y tiene como objetivo repetir el título obtenido en Colombia en 2016.

El encuentro se le hizo cuesta arriba ya que terminó el primer tiempo perdiendo 1 a 0. El conjunto "Albiceleste" lo dio vuelta en el complemento y goleó. Ángel Claudino puso el empate y minutos más tarde Cristian Borruto aumentó. Lucas Bolo Alemany y Santiago Basile convirtieron el tercero y cuarto respectivamente y el quinto fue obra de Damián Stazzone y Pablo Taborda que despejaron juntos un remate rival. Este último cerró la goleada con un tanto de atrás de mitad de cancha.

El rival en cuartos de final será Rusia a quien enfrentó en la final en 2016 venciéndolo por 5 a 4 y quedándose con el campeonato mundial en aquella ocasión. El partido se jugará el próximo domingo 26 de septiembre a las 12:30 y definirá el pase a semifinales. En caso de avanzar jugará la siguiente instancia entre el 29 y 30 de septiembre para buscar la gran final a disputarse el 3 de octubre.

Los posibles rivales y cómo quedaron las llaves

Tras el triunfo ante Paraguay la Selección Argentina ya sabe con quien se enfrentará y si sigue adelante no la tendrá fácil. Su próximo rival saldría del ganador del duelo entre Marruecos y quien triunfe entre Brasil y Japón. Mientras que en la otra llave se encuentra Kazajistán que ya avanzó de ronda y espera por España o República Checa, mientras que los duelos restantes son Portugal vs. Serbia y Uzbekistán vs. Irán.

El plantel argentino

Arqueros: Lucas Farach (Kimberley), Nicolás Sarmiento (Real Betis) y Brian Steccato (San Lorenzo)

Cierres: Damián Stazzone (San Lorenzo), Pablo Taborda (Italservice Pesaro) y Maximiliano Rescia (Levante)

Alas: Santiago Basile (CMB Futsal), Lucas Bolo Alemany (San Lorenzo), Ángel Claudino (Palma Futsal), Sebastián Corso (Industrias Santa Coloma), Leandro Cuzzolino (Italservice Pesaro), Matías Edelstein (Hebraica), Andrés Santos (Signor Prestito CMB) y Constantino Vaporaki (Meta Catania C5)

Pivotes: Cristian Borruto (Italservice Pesaro) y Alan Brandi (Jaén Paraíso Interior)