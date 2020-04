Vélez pidió la expulsión de Sebastián Villa por la denuncia por golpes de su ex novia

Paula Ojeda, jefa del departamento contra violencia de género de Vélez, señaló que "lo ideal" sería que Boca "termine el contrato y expulse" al jugador Sebastián Villa, luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género.

Días atrás, Daniela Cortés, exnovia del futbolista colombiano publicó en su cuenta de Instagram las imágenes de las agresiones que sufrió de parte de Villa y efectuó una denuncia penal. Tras el hecho, el 'Xeneize' emitió un comunicado donde señaló que esperará la decisión de la Justicia para estudiar que hará con el contrato del delantero.

En ese contexto, el diario Olé consultó a Ojeda, quien fue tajante con su postura. La responsable del Fortín en temas de género apuntó: "La situación ideal sería justamente que terminen el contrato y expulsen al jugador, que rescindan de la mejor manera que sea posible. Es un violento, la cag* a palos a la mujer. Si queremos dar un corte con el femicidio, cada uno desde su lugar... Como podemos condenar a un boxeador, a un remisero o a un empresario, no importa el rol. El tema de los futbolistas es que son varios millones".

Asimismo, Ojeda advirtió que en la cuarentena obligatoria "todo es un letargo, y Boca sale beneficiado". "No hay partidos... 'No lo convoco en tanto tiempo a los entrenamientos...'. Si no sabemos cuándo vuelve el fútbol. Desde ese lugar se vería beneficiado", remarcó.

La abogada insistió en que ella "tomaría una decisión rápida", ya que existe una denuncia judicial "con fotos, videos, médico forense que avala". "Si tenemos que esperar que la justicia saque una resolución nos quedamos a medio camino. Tenemos que trabajar y aceptar y reconocer que la mujer fue víctima", concluyó.