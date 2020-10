El fútbol argentino está viviendo un momento muy particular. La gran crisis económica que dejó el gobierno de Mauricio Macri se agravó con la pandemia por coronavirus que afecta a todo el mundo. Los clubes también han sentido el golpe y por eso varios jugadores se debaten la idea de emigrar a otras ligas. Uno de ellos es Ignacio "Nacho" Fernández, figura del River de Marcelo Gallardo.

El volante ofensivo, clave en los últimos títulos que ha conseguido el Millonario y nada menos que de la histórica Copa Libertadores 2018 que le ganó a Boca en Madrid, se encuentra en la mira de varios equipos de Brasil. De hecho, sus representantes han estado en contacto con algunos clubes.

Pese a los privilegios que tiene, y a que es uno de los jugadores mejores pagos del plantel de River, Nacho fue consultado por el "Pollo" Vignolo si cree que está salvado económicamente: "A mí me tocó empezar de grande. Pude firmar un buen contrato con River recién en este último año. Con el país, en las condiciones que está, nunca se sabe. Por eso también se habla tanto de una salida. La situación del país y del club no estuvieron muy bien, pero ahora que se mejoraron las cosas estoy un poco más tranquilo". Y resaltó: "Yo no estoy salvado. Eso está muy claro, pero bueno. Tampoco estoy desesperado por irme a cualquier lado".

Asimismo, Fernández resaltó que se encuentra muy a gusto en el equipo de Gallardo, aunque también advirtió que cuando le llega una propuesta suele evaluarla: "Yo estoy muy cómodo y tranquilo en River. Siempre que llega una oferta, se analiza, se habla con mi familia, con mis representantes y con el club. Por el momento, estoy muy tranquilo en River".

En el último mercado de pases, a Nacho lo quisieron del fútbol brasileño, pero el club desechó las ofertas: "Me sondearon de Brasil, por lo que me dijo mi representante. Hubo algunas ofertas, pero bueno. Creo que la última fue de Atlético Mineiro, que la descartaron en River apenas llegó".

Cuándo finaliza el contrato de Nacho Fernández con River y cuál es el valor de su cláusula de rescisión:

El vínculo de Ignacio Fernández con el Millonario finaliza el 30 de junio de 2023; mientas que su cláusula de salida está tasada en 10 millones de dólares. Por el momento, tanto la directiva como el "Muñeco" no tienen pensado dejarlo ir.