PSG no dejará marchar gratis a Mbappé, dice presidente del club Al-Khelaifi

El delantero del Paris Saint Germain Kylian Mbappé debe firmar un nuevo contrato si quiere permanecer en el club, ya que el campeón francés no le dejará marcharse gratis el año que viene, dijo el miércoles su presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Mbappé envió una carta al PSG el mes pasado en la que afirmaba que no tenía intención de ampliar su contrato, que expira en 2024. Pero más tarde aclaró que no había pedido al club francés que le permitiera fichar por el Real Madrid, que ya intentó en el pasado hacerse con sus servicios.

El PSG enfrenta el dilema de permitir que Mbappé agote el último año de su contrato y no poder recuperar nada de los 180 millones de euros (195,71 millones de dólares) que gastó en 2017 para ficharlo proveniente del AS Mónaco.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Mi posición es muy clara. No quiero repetirla cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato", dijo Al-Khelaifi a la prensa tras presentar a Luis Enrique como nuevo entrenador del club. "No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis, no podemos hacer eso. Este es un club francés".

"Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis, eso está muy claro", agregó.

Mbappé ha sido el máximo goleador de la Ligue 1 en las últimas cinco temporadas, y el PSG estará ansioso por retenerlo tras haber perdido ya a Lionel Messi en un traspaso gratuito. El argentino, siete veces Balón de Oro, optó por no renovar su contrato para fichar por el Inter de Miami.

(1 dólar = 0,9197 euros)

Con información de Reuters