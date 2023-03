Luto en el fútbol: murió un ex jugador español en un trágico accidente de tren

El exjugador Pelayo Novo García murió en un trágico accidente de tren a los 32 años y el fútbol mundial está de luto.

Luto en el fútbol: murió un ex jugador en un trágico accidente de tren

Luto en el fútbol: murió un ex jugador en un trágico accidente de tren

Un ex jugador español falleció en un trágico hecho a los 32 años y el fútbol mundial está de luto. Se trata del ex hombre del Elche y el Albacete -entre otros- Pelayo Novo García, quien se retiró de la actividad en 2018 luego de sufrir otro tremendo accidente que lo alejó obligadamente de las canchas. Varias de las instituciones por las que pasó a lo largo de su carrera dentro del deporte lo despidieron con dolorosos mensajes en sus redes sociales.

En esta ocasión, el experimentado asturiano que se desempeñaba como volante fue arrollado por un tren, no sobrevivió y la noticia conmovió al planeta. Es que no es la primera vez que una situación totalmente alejada de la pelota marca su historia para siempre. En plena concentración con su último equipo hace cinco años atrás estuvo al borde de la muerte y no pudo volver a jugar después de aquel incidente.

"Con el corazón roto. Lamentamos en el alma el fallecimiento de Pelayo Novo, capitán de nuestra Fundación. Familia, amigos: estamos con vosotros. Descansa en paz Pelayo", escribieron desde las cuentas oficiales del Real Oviedo, donde dio sus primeros pasos como futbolista. Además, publicaron un video homenaje hacia él y los futbolistas actuales del plantel realizaron un minuto de silencio previo a un entrenamiento para recordarlo de manera emotiva en la triste jornada.

Por otro lado, el Elche también lo despidió en su Twitter: "Rotos por el dolor. Siempre te recordaremos como un guerrero que lo dio todo por nuestra camiseta. Uno de los nuestros. Descansa en paz, Pelayo". El Albacete, donde estuvo hasta el final de su carrera, no dudó en expresar su dolor: "En poco tiempo conseguiste ganarte el cariño de toda una afición que ahora llora tu terrible pérdida. Familiares y amigos, contáis con todo nuestro apoyo y afecto".

Luto en el fútbol: murió una leyenda de los Mundiales y de Francia

El fútbol está de luto porque murió una leyenda de la historia de los Mundiales y de la Selección de Francia también. El recorrido de las Copas del Mundo a lo largo de los años tiene varios récords, uno de los cuales todavía pertenece justamente a este exjugador que se destacó en su época, tanto con la camiseta de su país como en los diferentes clubes en los que jugó.

Se trata nada menos que de Just Fontaine, quien aún conserva la marca que lo señala como el futbolista que más goles hizo en un mismo Mundial: fueron 13 en la edición de Suecia 1958. El dato curioso es que jamás volvió a disputar un certamen de ese tipo por sus constantes lesiones. Así y todo, le alcanza para estar cuarto junto con Lionel Messi entre los máximos artilleros en las Copas del Mundo detrás del polaco nacionalizado alemán Miroslav Klose (16), el brasileño Ronaldo (15) y el teutón Gerd Müller (14).