La Copa Libertadores de América tuvo este jueves una de esas noches repletas de mística en la que todo puede pasar. Y vaya si lo sabrá la Universidad Católica de Chile, que pese a haberle ganado al Inter de Porto Alegre como local estaba quedando último en el Grupo E y no alcanzaba ni el tercer puesto que da la clasificación a la Sudamericana.

El argentino Fernando Zampedri, autor de los dos tantos para el 2 a 1 final, brindaba una nota mostrando su pesar por el objetivo no alcanzado, cuando todo cambió. Porque de fondo se escuchó un estruendo entre sus compañeros que marcaba que, en el otro partido del grupo, Gremio le había empatado a América de Cali en el descuento, resultado que clasificaba a los chilenos al otro certamen continental.

"Es un esfuerzo al sacrificio", alcanzó a decir el ex delantero de Atlético Tucumán y Rosario Central, todavía sorprendido por todo lo que estaba pasando mientras el cronista le confirmaba la clasificación a la Sudamericana.

El encuentro disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo, fue victoria para el dueño de casa con dos goles del centrodelantero argentino, después de la apertura de otro argentino, Andrés D'alessandro, para Inter de penal.

La "U" Católica así pudo pasar, al menos, a disputar la Copa Sudamericana, presentando entre los titulares, además de Zampedri, al arquero argentino Matías Dituro -ex Almagro y Douglas Haig-; al defensor Germán Lanaro -ex Nueva Chicago- y al delantero Gastón Lezcano -ex Cañuelas y Barracas Central- y sin ingreso el mediocampista Diego Buonanotte -ex River Plate-.