La sorpresiva declaración de Fernando Gago sobre su retiro del fútbol

"Es un Ave Fénix", decía su representante Marcelo Lombilla hace algunas semanas sobre Fernando Gago, quien luego de recuperarse de una nueva y grave lesión en su carrera (rotura de ligamentos de su rodilla) se prepara para afrontar una nueva temporada como jugador de Vélez.

Lo cierto es que el jugador de 34 años superó así la quinta lesión de gravedad en su carrera y, consultado sobre su retiro del fútbol, arrojó una frase que no deja de sorprender y que prendió el radar de los hinchas de Boca.

"No tengo decidido retirarme. Quiero jugar lo máximo posible, pero sé que he pasado cinco operaciones complicadas. Mi situación es día a día, y ahí veré cuando y dónde me voy a retirar, si es en Vélez, Boca o donde sea", aseguró el mediocampista en diálogo con IP.

De esta forma, Gago no sólo evitó ponerse plazos para colgar los botines, sino que dejó la puerta abierta a un eventual regreso al "Xeneize", club que lo vio nacer y donde desarrolló gran parte de su carrera como profesional.

"Yo soy hincha de Boca, el club es mi casa, estuve desde infantiles ahí", concluyó el ex jugador de la Selección Argentina para completar su devoción por el club de La Ribera.

Con Mauricio Pellegrino como DT (al que conoce de su etapa en el Valencia), Gago se prepara para afrontar una nueva temporada con Vélez, club con el que renovó su vínculo hasta fines del año que viene y en el que tendrá, además del torneo local, el desafío de disputar la Copa Sudamericana.