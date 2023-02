La remontada del Real Madrid en Anfield prolonga su romance con la Liga de Campeones

Champions League - Octavos - Liverpool vs Real Madrid

El Real Madrid siempre parece guardar lo mejor de sí mismo para Europa, como pudo comprobar el martes el Liverpool, última víctima de los reyes de la remontada en la Liga de Campeones en una notable derrota por 5-2 en Anfield.

El Real Madrid, que la temporada pasada no se rindió y asumió su destino para conquistar su 14ª Liga de Campeones la temporada pasada, parece que no le ha perdido el pulso a esta competición.

Mientras que el Liverpool fue en muchos aspectos artífice de su propia caída, el Real Madrid, que tiene un historial de guardar lo mejor de sí mismo para cuando está en apuros, saca lo mejor de sí en la Liga de Campeones.

El año pasado, el Real Madrid, que perdía 0-1 en la ida de octavos de final, remontó con un 3-1 en el Bernabéu frente al París Saint Germain, habiéndose colado "in extremis" en octavos de final gracias a un gol en los últimos minutos contra el Chelsea.

El Manchester City logró una buena victoria por 4-3 en el partido de ida de semifinales de la temporada pasada, pero desaprovechó numerosas ocasiones para sentenciar la eliminatoria, aunque se adelantó en el partido de vuelta en España.

Dos goles de Rodrygo en el último suspiro llevaron la eliminatoria a la prórroga, en la que Karim Benzema culminó una asombrosa remontada con un penalti decisivo.

Después de que el Real Madrid encajara dos goles en 14 minutos en Anfield el martes, los aficionados del Liverpool experimentaban una sensación de resarcimiento por la derrota ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada, con los visitantes sometidos a un ambiente atronador.

Tras ir perdiendo por 2-0, los "merengues" volvieron a ponerse en marcha en Anfield, con dos goles de Vinícius Jr. permitiéndoles llegar igualados al descanso.

El Real Madrid dio una lección de cómo rematar un partido y, posiblemente, la eliminatoria.

El Liverpool nunca tuvo la oportunidad de crear problemas y de levantar al público, mientras que el Real Madrid materializó tres de sus cuatro ocasiones de forma devastadora para sorprender a su rival, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la Liga de Campeones que remonta una desventaja de dos goles y gana por una diferencia de tres.

"No es fácil y más cómo ha empezado el partido (...). Con el 2-0 he pensado en lo que pasó con el Manchester City en las semifinales de la pasada temporada y aún hemos acabado mejor que entonces. El equipo no ha perdido la cabeza", declaró el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"No hemos perdido confianza y poco a poco hemos tomado el control del balón y el partido, siendo siempre muy eficaces."

El Liverpool encajó cinco goles en un partido europeo en Anfield por primera vez en su historia, siendo la tercera vez en lo que va de siglo que recibe cinco o más tantos en casa en todas las competiciones.

Son seis derrotas en los últimos siete enfrentamientos con el Madrid, incluidas las finales de 2018 y 2022, quedando todavía un partido de vuelta para el equipo de Jürgen Klopp, que está haciendo una temporada mediocre.

"Les dije a los chicos directamente después del partido que una derrota es una derrota si no aprendes de ella", dijo Klopp. "Si permitimos que este único partido sea influyente, somos realmente tontos".

"Sí, tenemos que mejorar, pero también tenemos que quedarnos con las cosas buenas. Hemos regalado los cinco goles. Podríamos haberlo hecho mejor, pero ellos (el Madrid) obviamente lo hicieron de manera diferente."

"Vamos allí e intentamos ganar el partido. Si eso es posible o no, no lo sé."

