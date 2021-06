La gran historia del hombre que llevó en andas a Diego Maradona en México 1986

Dos días antes de la final contra Alemania estaba en Argentina, pero viajó al Distrito Federal y terminó en el campo del estadio Azteca con el crack en sus hombros tras la victoria del 29 de junio. El paso a paso de esta anécdota increíble.

A exactamente 35 años del último Mundial ganado por la Selección Argentina mayor en México aquel 29 de junio de 1986, hay una historia increíble que merece ser contada y detallada paso a paso. Se trata de Roberto Cejas, un hombre que a dos días de la victoria por 3-2 contra Alemania Occidental estaba en este país, se decidió a viajar al Distrito Federal y terminó con Diego Maradona en andas en pleno campo de juego del estadio Azteca tras el pitazo final.

El protagonista de esta hermosa anécdota recordó que en esa época todavía trabajaba en la Lotería de Santa Fe, su provincia natal, y aseguró: "Después de ganarle a Inglaterra (el 22 de junio) les juré a mis compañeros ´si Argentina le gana a Bélgica las semis, me voy a México a ver la final´". Y así fue: se tomó un avión luego del triunfo por 2-0 con el doblete del "Diez" y el boleto obtenido a la definición por el campeonato.

El hombre que llevó en andas a Diego Maradona en el festejo del título en el Mundial de México 1986

En el "vivo" de Instagram que Roberto Cejas hizo con la cuenta @proyectopelusa, detalló cómo fue el momento que le cambió la vida para siempre:

"El partido se jugaba el domingo al mediodía y yo llegué el viernes a la noche, obviamente sin entradas. Me alojé con un grupo de seis amigos que ya estaba ahí, y había otro más que tampoco tenía entradas. La única que nos quedaba era ir a la cancha y ver qué podíamos hacer. No había reventa como puede darse ahora, así que finalmente pudimos ingresar al estadio dándole unos 17 dólares al controlador de una de las puertas para que nos dejara entrar.

Nos mandaron debajo de todo, detrás del arco donde el ´Tata´ Brown metió el 1-0 en el primer tiempo. El partido avanzaba y yo estaba siempre pensando en que quería saltar a la cancha. Vino el gol de ´Burru´, el final, la locura, y la gente se empezó a mandar, así que apenas pude salté a la fosa que separaba a la tribuna de la cancha. Corrí, empecé con las piruetas y a mover una peluca de Argentina que había conseguido. Mi único objetivo era poder reconocerme en los videos y poder decirle a mi familia ´¡mirá, ese que salta ahí soy yo!´”.

"De repente me veo en medio de los festejos y me pongo a correr atrás de Diego, que ya tenía la Copa entre sus manos. En un momento alguien levanta a Pedro Pasculli, que estaba al lado. Diego se frenó, se dio vuelta y me miró como diciendo ´dale, levantame´. No sé cómo me agaché, pero él se subió a mis hombros. Yo no veía nada, sólo fotógrafos a mi alrededor, y Diego me manejaba con las piernas. En un momento lo miro a Diego ahí arriba y le empiezo a decir ´¡regalame un botín, una media, algo!´, a lo que me respondió ´¡no puedo, maestro, ¡tengo todo prometido!´. Increíble tener esa charla en esa situación. Al final no pude tener nada, pero me llevé el recuerdo de mi vida al dar casi media vuelta olímpica con él ahí arriba".

Sin embargo, también aclaró en Mordaza Radio: "De la foto me enteré al otro día en un puesto de diarios. Me compré todos los diarios que había esa mañana".

Lo que le dijo Maradona cuando lo conoció en el Mundial de Brasil 2014

Casi tres décadas más tarde de ese momento único e impresionante, se cruzaron en De Zurda, que conducían el propio crack y Víctor Hugo Morales para la TV Pública y Telesur. Sobre ese instante en la televisión, Cejas rememoró: "Él me dijo que siempre estuvo intrigado por saber quién lo había levantado. Fue un abrazo muy lindo que me di en el programa", le comentó a Cadena OH!