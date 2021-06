Gianinna Maradona recargada contra Lleopoldo Luque: "Te merecés todo lo que hiciste a otro"s

La bronca de la hija de Maradona horas antes de que el neurocirujano imputado en la causa que investiga la muerte del Diez se presentara a declarar.

A través de su cuenta de Instagram, la hija menor de Diego Maradona con Claudia Villafañe, Gianinna Maradona le dedicó un fuerte mensaje al doctor Leopoldo Luque, imputado por la muerte del campeón del '86 y quien recientemente se presentó ante la Justicia para declarar por su imputación en un presunto delito de homicidio.

Gianinna es una usuaria muy activa tanto en Instagram como en Twitter y, tras la muerte de su padre el pasado 25 de noviembre, aprovechó su alcance para dirigirse sin tapujos contra no sólo contra el neurocirujano sino también con quien fuera el abogado de Maradona hasta el momento de su muerte, Matías Morla.

Horas antes de que Luque compareciera ante la Fiscalía de San Isidro, Gianinna aprovechó la sección de historias de Instagram para compartir un fuerte mensaje contra el neurocirujano que fue señalado como quien conducía el tratamiento de salud del exfutbolista junto con la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Hoy declara él, sacada es poco... Quiero verlo preso ayer, a él y a toda su banda de lacras. Me gustaría estar ahí para mirarlo a los ojos. Luque, te merecés todo lo que les hiciste a otros. Vos sabrás si esto te da miedo o felicidad”, sentenció sin filtros Gianinna ante su millón de seguidores en la red social.

¿Qué declaró Leopoldo Luque sobre la muerte de Diego Maradona?

Leopoldo Luque negó este lunes haber visto "hinchado" a Diego Maradona los días previos a su partida, tal como lo aseguraban algunas personas cercanas al exfutbolista. Para explicar esto, Luque presentó ante los fiscales que investigan la muerte de Maradona una foto en la que el campeón del '86 estaba almorzando junto a dos de sus asistentes el 20 de noviembre.

La estrategia del médico para desacreditar las versiones sobre la “supuesta hinchazón”, relacionada en la causa a un signo del edema que provocó la muerte y que no fue observada por sus médicos personales, fue presentar un escrito de 85 hojas ante la Fiscalía General de San Isidro. En el texto al que tuvo acceso Télam, Luque señaló: “ninguna de las veces que concurrí al domicilio del paciente corroboré que se encontrara hinchado, como así tampoco noté disnea, taquipnea, utilización de músculos accesorios, ni él me refirió ahogamiento, falta de aire. Siempre me refirió sentirse bien”.

Por su parte, los fiscales que investigan la causa consideran que Luque "no garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos, ni convocó especialistas en materia cardiovascular, hepática y renal, conforme su cuadro requería, librando su destino a su suerte", según trascendió a través del mismo medio.