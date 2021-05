La emoción de Franco Armani tras la clasificación de River en la Copa Libertadores: "No nos podíamos mover"

El arquero de River casi se quiebra en la conferencia tras la clasificación en la Copa Libertadores: "No nos podíamos mover, había que tener cuidado. Tuvimos un solo día de entrenamiento".

Luego de la explosión de casos de coronavirus en el plantel de River, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificó igualmente a los octavos de final de la Copa Libertadores gracias a que Junior no pudo derrotar a Independiente Santa Fe de Colombia y pese a su derrota por 3-1 en el estadio "Monumental" contra Fluminense de Brasil. Por ello fue que su arquero titular, Franco Armani, se emocionó en la conferencia de prensa posterior al partido: “Es un poco complicado estar diez días parado, tirados en una cama porque no nos podíamos mover, había que tener cuidado. Tuvimos un solo día de entrenamiento".

"No es una excusa, tanto los que entramos al campo como los que esperaron en el banco teníamos muchas ganas de estar, de darle al equipo lo que necesitaba. A pesar de todo, del resultado de hoy, se pudo clasificar”, profundizó el portero de 34 años y 1.89 m.

El mensaje de Armani para Enzo Pérez en River

Además, el nacido en Casilda, Santa Fe, aprovechó para felicitar al mediocampista que lo reemplazó ante el conjunto de Bogotá porque no había guardavallas disponibles, ya que estaban todos contagiados: "Se portó de diez, tengo una admiración muy grande por él, por jugar en las condiciones en las que estaba, pararse en el arco, tener el coraje y la valentía de estar parado abajo de los tres palos. Quiero agradecerle infinitas veces por ponerle el pecho a la situación. Gracias a Dios se dio de nuestro lado. Pudimos ganarle a Santa Fe, hoy se nos dio y pudimos avanzar”.

“Me saco el sombrero y quiero felicitar a todos mis compañeros que estuvieron estos últimos dos partidos", amplió el ex Atlético Nacional. Y rescató que "le pusieron el pecho a la situación, fueron semanas muy difíciles para nosotros. Con Santa Fe no teníamos jugadores, no había recambio en el banco, y a pesar de todo esto se dio la clasificación. Fueron semanas muy difíciles para nosotros".

"Ir al entrenamiento y ver un equipo vacío... Se me pone la piel de gallina al hablar de eso. Le pusieron el pecho a la situación. Pese a todo clasificamos y ahora vamos por más”, sentenció.

El coronavirus en River

Los 21 casos oficiales confirmados, en diferentes momentos, fueron: Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petroli (arqueros); Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri (defensores); Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino, Tomás Castro Ponce, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón y José Paradela (mediocampistas); Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Lucas Beltrán y Federico Girotti (delanteros).