Un "picadito" con Messi: la historia del tweet viral y una anécdota inolvidable

Lucas Sousa cumplió el famoso "sueño del pibe" en 2007 y tiempo después contó la anécdota en un tweet que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. A través de la propuesta de un influencer en X (ex-Twitter), el joven argentino que jugó un "picadito" con Lionel Messi, Raúl y Zinedine Zidane lo escribió quizás, sin pensar que su anécdota causaría el revuelo que causó en tan sólo algunas horas. Por supuesto, los nombres de las mencionadas leyendas resaltaron, pero principalmente la del entonces crack del Barcelona que se perfilaba para hacer historia en el fútbol con la camiseta del "Blaugrana" y la Selección Argentina.

No quedan dudas de que la hizo y uno de los momentos que quedó en la retina de los hinchas fue aquel gol maradoniano al Getafe que el relator catalán Joaquim Maria Puyal inmortalizó con el famoso "Ankara Messi". Esa acción del 18 de abril de aquel año inspiró al joven Lucas -que vivía en España desde el 2002 con su familia- a recrearlo para un concurso. Era época de Navidad y la marca Adidas, a través de su campaña "Impossible Is Nothing", le daba la chance a sus millones de suscriptores de mostrar cuál era su "sueño imposible" a través de un dibujo manual en su página web. Por esos tiempos, la "Pulga" era furor y su fanático lo eligió para participar sin saber lo que se vendría después.

El influencer Santiago Grizas utilizó lo sucedido con Spreen en Deportivo Riestra para invitar a sus seguidores en X para que cuenten si alguna vez jugaron con futbolistas profesionales y revelando que compartió cancha con Matías Giménez. Esto despertó la atención de Lucas Sousa que escribió: "Un picadito 3vs3 en mí equipo con un pibe y Messi, en contra un equipo era Raúl (Real Madrid) y Zidane. No es joda. Un partido lo ganamos 2-0 y el otro 2-1. Evento de Adidas 2007". La historia no tardó en hacerse viral y El Destape Web habló con el protagonista que tiene una anécdota por demás inolvidable.

"Tenía 14 o 15 años, estaba jugueteando por internet y era muy fan de Adidas. En aquel momento las páginas eran un poquito más interactivas, podías hacer mil cosas. Teníamos que contar cuál era nuestro "imposible" y no había pasado mucho tiempo del gol de Messi al Getafe. Intenté hacer esa jugada con el mouse y nunca esperé nada, lo hice por diversión", contó Sousa y se llevó una gran sorpresa con lo que vino después de enviarlo. "Me contactó una corresponsal de Adidas, me dijo que le había gustado mí dibujo, me hizo un par de preguntas sobre qué era Messi para mí, me pidió el contacto de mis viejos y nos mandaron pasajes a Madrid como 'agradecimiento por seguir a la marca', no tenía idea de nada".

Ya en la capital española y en el evento en cuestión entró en un vestuario con otros cinco chicos a los que los dividieron en varios equipos. De fondo escuchaban al periodista local Manolo Lama, quien no sólo es conductor de radio sino también famoso por su aparición en el videojuego FIFA. Éste estaba al frente de la jornada que se realizaba días antes para promocionar el derby entre el Barcelona y el Real Madrid. "Nos trajeron a Messi y no lo podía creer. Pude hablar un ratito con él y fue shockeante, nos regaló unas zapatillas, nos las firmó y después fuimos a la canchita a jugar un torneito primero con el equipo de Raúl y después con el de Zidane, dos 'pibes' con cada futbolista". Si algo llamó la atención del chico Lucas fue la intensidad de los 3 para jugar. "No querían perder a nada, la pisaban y se notaban las ganas de ganar que tenían, en ese momento no sabía que hacer", añadió.

Pero... ¿Qué significa Lionel Messi?

La pregunta que alguna vez le hizo la mencionada corresponsal de Adidas fue una de las que contestó también para esta entrevista, pero 17 años después de aquel hecho que marcó su vida y del que tiene una foto con su ídolo como publicación fijada en su cuenta de Instagram. "Es lo más, pero lo fue siempre. Acá lo defendí siempre, desde el día uno. Tuve la suerte de haberlo visto antes de que debute en el Barcelona y sabía que era un distinto, ya en el Mundial Sub 20 que gana con la Selección se notaba".

Como seguramente muchos fans en el mundo lo hicieron, Lucas colgó pósters en su cuarto y muchos fueron del propio Lionel Messi. No fue lo único, ya que al estar en España le sumó recortes de revistas cuando el astro rosarino "todavía no era una estrella" en Primera. "Lo volví a ver pero en la cancha yendo a ver al Barcelona y también estuve en Wembley cuando ganó la Finalissima contra Italia". Sin dudas, su historia junto al campeón del mundo hizo que no sólo gane reacciones en las redes, sino también para recordar una historia inolvidable al lado del hombre del Inter Miami de las tantas que debe haber en el planeta.