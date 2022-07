Javier Mascherano, emocionado tras una distinción en Diputados: "Nunca imaginé"

Javier Mascherano se emocionó porque fue distinguido en un acto en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria en el deporte, con la Selección Argentina de fútbol como eje.

Javier Mascherano es el actual entrenador de la Selección Argentina sub 20 de fútbol, aunque su impresionante trayectoria en la Mayor hace que sea uno de los máximos referentes de su historia. Retirado como jugador profesional en 2020, fue distinguido en la Cámara de Diputados de la Nación.

El excapitán de "La Albiceleste" recibió la Mención de Honor “Diputado Nacional Doctor Juan Bautista Alberdi” de manos del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por su trayectoria en el deporte. También estuvo presente Claudio "El Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). En un acto a pura emoción dentro de uno de los recintos más importantes para la política de este país, "Masche" se expresó al respecto.

Mascherano, distinguido en la Cámara de Diputados por su trayectoria en el deporte: "Trato de transmitir todo lo que he vivido a los chicos"

El exmediocampista central, de 38 años, aportó su testimonio en compañía de Massa y fue contundente. El santafesino dijo: "Nunca imaginé poder haber vestido durante tanto tiempo la camiseta de la Selección Argentina, nunca imaginé haber vivido todo lo que me tocó vivir en mi carrera profesional".

Además, se manifestó agradecido "a todas las personas que contribuyeron para eso" y profundizó: "Hoy me encuentra la vida en una situación donde trato de transmitir todo lo que he vivido a todos los chicos que tienen los mismos sueños que tenía yo a la edad de ellos". "Muchas gracias, Sergio, (Massa) por esta distinción. Y por el cariño que me están transmitiendo en esta jornada", amplió Mascherano.

El elogio de Massa para Mascherano

Por su parte, el tigrense habló maravillas del exfutbolista y le remarcó que "si hay algo que te transforma en mensaje para miles de pibes que sueñan con un lugar en el mundo, más allá del fútbol, es eso: la entrega". Y resaltó que fue lo que más le gustó del exvolante dentro de una cancha: "El saber que en cada cosa que encaramos tenemos que encararla como encaraba Javier cada pelota, pareciendo que es la última, sintiendo que es la primera, con la misma pasión, y sobre todo con el amor que demostraste con la celeste y blanca, que tiene que ser un orgullo".

Mascherano junto al presidente de la AFA, Claudio "El Chiqui" Tapia.

Por último, el exjefe de Gabinete aseveró: "Para mí es un honor y una alegría, en nombre de la Cámara de Diputados de la Nación, hacerte entrega de la mención Alberdi, que es la más importante que tiene el Congreso argentino. Muchas gracias".

Los números de Javier Mascherano en la Selección Argentina

Entre las juveniles y la mayor de "La Albiceleste", como jugador disputó 193 partidos con 5 goles, 1 asistencia y 4 títulos conseguidos.