Interna en el PSG: los celos y egos en el plantel con Lionel Messi

Las cosas no están bien en el plantel del PSG del que forma parte Lionel Messi y conduce Mauricio Pochettino. Según informó el medio L'Equipe de Francia.

Las cosas no están bien en el Paris Saint Germain. Si bien son punteros indiscutidos de la Ligue 1 y muy por encima de sus rivales, la relación entre los integrantes del plantel no es la mejor. Mucho de esto, tiene que ver con los egos que hay dentro del mismo, del que forma parte Lionel Messi y Mauricio Pochettino.

Si bien la noticia del mencionado portal apuntó principalmente a la interna entre los arqueros Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, es claro que no es la única que hay dentro del equipo. También hablaron de las molestias por los distintos problemas personales que atravesó Mauro Icardi y, si bien no dieron nombres, criticaron a dos futbolistas sudamericanos que no entrenaron un día luego de tener una fiesta. Según afirmó el medio francés L'Equipe, estos problemas de celos crecieron con el paso del tiempo desde la llegada del argentino.

Aunque también es cierto que el medio no tiene una buena relación con el club, el PSG de Messi no termina de convencer. Es superior a todos en el torneo doméstico pero todavía deja muchas dudas en lo futbolístico. Cuenta con grandes estrellas del fútbol mundial pero en el campo de juego no terminan de rendir.

Por si esto fuera poco, el próximo 15 de febrero afrontará el primer compromiso por los octavos de final de la Champions League. Recibirá al Real Madrid con el objetivo de dar un gran primer paso en esta fase del certamen. Cabe destacar que es un trofeo que todavía no ganó y que se le negó en el duelo decisivo en 2020 ante el Bayern Munich. Por esta razón, y con un equipo con grandes nombres, irá por el primero de su historia.

Excluyeron a Lionel Messi de una importante distinción en Francia

El portal de estadísticas y transferencias Cies Football Observatory lo dejó afuera del 11 ideal de la Ligue 1. No alcanzaron sus goles y asistencias para formar parte de dicho equipo del certamen francés. Se perdió algunos encuentros por lesión, pero cuando estuvo hizo la diferencia en el campo de juego junto a sus compañeros. Es cierto que no estuvo a lo largo de todo el año, ya que llegó en agosto, pero sin dudas merecía un lugar entre los mejores.

Lo raro de este premio para Leo es que varios de sus compañeros sí figuran. Incluso el defensor marroquí Achraf Hakimi, quien también llegó en el último mercado de pases. Lo acompañan Kylian Mbappé, Idrissa Gueye y Presnel Kimpembe. Los futbolistas restantes, que completan el team elegido por la mencionada web, son: tres del Olympique de Marsella y uno del Montpellier, Stade Rennais, Lens y Stade Bretois.