Vélez Sarsfield volvió a competir tras el extenso receso por la pandemia de coronavirus y mostró una pálida imagen en la igualdad sin goles frente a Peñarol por la Copa Sudamericana. Pero la noche de Liniers contó con la mejor de las noticias: el regreso de Fernando Gago.

El mediocampista de 34 años, que había sufrido la rotura de ligamentos de su rodilla a fines de enero en un duelo frente a Aldosivi, no sólo que pudo volver a ver acción, sino que logró completar los 90 minutos y se lo vio en buena forma.

El ex Boca, que superó así la quinta grave lesión en su carrera, además tuvo tiempo para mostrar toda su calidad en un partido en el que el "Fortín" no la pasó bien. Promediando la segunda mitad, Gago encontró una pelota boyando en la mitad de la cancha y la elevó levemente con el objetivo de que uno de los rivales que lo atoraban pase de largo, algo que finalmente consiguió y pudo volver a dominar el balón.

Además de la rotura de ligamentos de fines de enero, Gago había sufrido también en las últimas semanas un golpe en la cadera que lo había marginado varios días de las prácticas con el plantel de Mauricio Pellegrino, por lo que este regreso significa una gran noticia para el "Fortín".

Hace pocos días, el ex jugador de la Selección Argentina había sorprendido también al no cerrarle una posible vuelta a Boca para retirarse de la actividad. "Mi situación es día a día, y ahí veré cuando y dónde me voy a retirar, si es en Vélez, Boca o donde sea", había dicho el mediocampista.