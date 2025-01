Flick elogia el "hambre" del Barcelona tras ganar 7-1 al Valencia

Fútbol - Liga de Campeones - Benfica v FC Barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, alabó la entrega de su equipo, que el domingo puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en LaLiga con un contundente 7-1 sobre el Valencia.

Con goles de Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinha, Robert Lewandowski, un doblete de Fermín López y otro en propia puerta, el Barcelona arrasó al Valencia, y el técnico alemán destacó la importancia de la profundidad de su plantilla.

"Me encanta el hambre del equipo... Me encantan las ganas que tiene el equipo y cómo lo demuestra. El partido no se acaba con el 2-0 o el 3-0, porque sigue luchando hasta el final. Esto es lo que más me gusta de mis jugadores", dijo Flick en rueda de prensa.

"Para mí ha sido un partido perfecto y, además, se han visto muchas cosas, también de futbolistas que quizás han jugado menos", añadió el técnico, que realizó cinco cambios en el encuentro.

También elogió a Fermín López, cuyo doblete y dos asistencias fueron claves para la victoria. "Para mí ha sido el MVP (mejor jugador del partido). Ha estado involucrado en muchos goles y es un jugador muy especial. El dinamismo que ha añadido al juego ha sido espectacular".

El técnico del Barcelona elogió a Wojciech Szczęsny después de que el guardameta polaco volviera a ser elegido en lugar de Iñaki Peña tras ser también titular en la sorprendente victoria por 5-4 ante el Benfica que les dio el pase directo a octavos de final de la Liga de Campeones.

"Es una situación difícil para Iñaki Peña", admitió Flick. "Siempre comparamos lo que aportan Iñaki o Szczęsny. No es un debate, los dos son buenos. Es una sensación... y tenemos que tomar una decisión. Creo que lo correcto era que jugara (Szczęsny)".

El Barcelona se enfrentará el miércoles al Atalanta en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y el domingo recibirá al Alavés en LaLiga.

