La noticia llegó en la tarde del martes y sacudió al fútbol argentino. Fernando Gago tomó la decisión de retirarse del fútbol y, a los 34 años, decidió ponerle fin a una carrera muy exitosa que sin embargo terminó estando marcada por graves lesiones que seguramente terminaron anticipando este desenlace.

El ex jugador de Boca había jugado 45 minutos en el empate de Vélez frente a Gimnasia en La Plata el último domingo y venía teniendo mucha participación en el equipo de Mauricio Pellegrino. Sin embargo, luego de recuperarse de una rotura de ligamentos en su rodilla sufrida a principios de este 2020, lejos estuvo de mostrar su mejor versión.

Hombre de pocas palabras, el mediocampista finalmente eligió su cuenta de Instagram para anunciar su retiro de manera "oficial". Allí compartió unas sentidas palabras que resumen a la perfección su carrera.

El mensaje completo de Gago para anunciar su retiro en Instagram:

Les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional. Después de 15 años de profesión , elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción.

Cómo todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles ,lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años , pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy . Ahora me encuentro sin problemas físicos , cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado , sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera , por decisión mía, en el momento indicado.

Agradezco a todos los cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros y dirigentes con los cuales compartí vivencias en diferentes instituciones . Agradezco a todos los hinchas , que hacen a este deporte único .

Un especial agradecimiento a todos mis compañeros, que son lo más lindo que me deja el fútbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas aún. Me hubiese gustado poder comunicarlo de otra manera , pero por la situación actual que estamos viviendo por la pandemia decidí hacerlo por este medio . El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre . Gracias por el apoyo y el cariño . Un abrazo para todos.

Al cabo de su carrera como profesional, Gago obtuvo siete títulos locales (6 con Boca y la Superfinal 2013 con Vélez); más tres internacionales con la entidad de la Ribera (Recopa Sudamericana 2005 y 2006; Copa Sudamericana 2005). Además, con Real Madrid, el volante central alcanzó dos títulos de Liga (2007 y 2008), una Supercopa Española (2008) y una Copa del Rey (2011).



En tanto, con el Seleccionado argentino, Gago disputó la Copa del Mundo Brasil 2014, donde fue subcampeón, y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, bajo la conducción técnica de Sergio Batista.