Tras la derrota por 3-0 de River frente a Palmeiras, en la primera semifinal de la semana, llegó el turno de Boca Juniors en La Bombonera. Allí, a pesar de que intentó sin mucha eficacia, no pudo sacarse diferencias con Santos e igualó sin goles. Sin dudas, el club de la Ribera se fue con gusto a poco pero con la buena sensación de no haber recibido el incómodo gol de visitante. Ahora, deberá viajar a Brasil y luchar por un resultado que lo deje en la final.

El primer tiempo fue muy parejo entre ambos equipos. El Xeneize comenzó mejor e intentó hacer pesar la localía pero con el paso de los minutos se fue quedando. Al mismo tiempo, el rival creció y puso a prueba a la defensa, que volvió a mostrar una gran firmeza. Con esa disposición, Boca decidió aprovechar los espacios e iniciar varias contras pero el bajo nivel de Eduardo Salvio y las malas decisiones en los últimos metros no permitieron que el equipo de Miguel Ángel Russo se adelante en el marcador.

Tras la salida al complemento, el campeón del fútbol argentino mejoró e intentó buscar con varios hombres en el ataque. Pero otra vez, a diferencia de lo ocurrido en el Superclásico, tuvo muy poca eficacia en el arco rival. Con la salida de Diego González y el ingreso de Edwin Cardona, Boca quedo desbalanceado y Santos mejoró. Tuvo varias chances pero los remates siempre fueron altos o desviados. El DT corrigió y el equipo volvió al curso de la primera parte. Algo monótono, sin grandes posibilidades para ambos,

Ahora, los de Russo pondrán la cabeza en lo que será la última fecha de la Copa Diego Armando Maradona. El próximo sábado, desde las 21.30 hs, visitará a Argentinos Juniors en La Paternal. Será un duelo clave: si gana y River no golea a Independiente en Avellaneda, tendrá la posibilidad de disputar la final del certamen local. Será el líder del Grupo A en la Zona Campeonato y esperará por su rival. Se desconoce si saldrá con titulares o un mix ya que el próximo miércoles 13 de enero, desde las 19.15 hs, deberá viajar a Brasil para disputar la vuelta de semifinales buscando seguir en camino por el título.

Tras el partido, Carlos Tevez tomó la palabra y analizó el encuentro: "Santos no nos llegó en ningún momento, este partido está abierto. No nos convirtieron, es importante. Hicieron un planteo defensivo, no pudimos romper. El partido fue muy trabado, nos hacían marca personal, con cinco atrás. Difícil entrarles. Intentamos salir de contragolpe pero ante su planteo defensivo, no pudimos romper el cero". Por último, palpitando lo que viene, sentenció: "Vamos tranquilos a Brasil porque la serie está abierta. Van a tener que salir porque juegan de local y ahí podemos hacer daño".

