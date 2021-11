El partido contra Finlandia no es un amistoso, advierte el técnico francés Deschamps

Francia no se relajará a pesar de haber asegurado ya su pasaje a la Copa del Mundo del próximo año en Qatar y buscará terminar la clasificatoria de la mejor forma contra Finlandia el martes en Helsinki, dijo el entrenador Didier Deschamps.

Los campeones del mundo reservaron un lugar en el Mundial con un partido por jugar después de demoler a Kazajistán 8-0 con cuatro goles de Kylian Mbappé el fin de semana.

"No es un partido amistoso y es el último partido de la selección de Francia este año. De mi lado y del suyo (los medios) también habrá un análisis en función del resultado", dijo Deschamps a periodistas el lunes.

Francia encabeza el Grupo D de la claficatoria europea con 15 puntos en siete partidos, cuatro puntos por delante de Finlandia, que está en el segundo lugar. Una victoria para Finlandia el martes garantizará un lugar en el repechaje, mientras que un empate lo hará depender de otros resultados.

"Siempre asumo que debemos respetar el fútbol y a nuestros oponentes (...) tenemos la tranquilidad de venir a aquí sabiendo que no nos estamos jugando la clasificación. Pero eso no es lo que me hará hacer más o menos cambios. Serán pocos", destacó.

Francia está invicta en la fase de clasificación, con cuatro victorias y tres empates, y el técnico dijo que mantener ese registro les dará una motivación adicional contra Finlandia, que venció a Bosnia y Herzegovina por 3-1 a domicilio el sábado.

"Todos los jugadores tienen interés en desempeñarse lo mejor posible, ahora y en relación con lo que se avecina también. Son competitivos", agregó Deschamps.

Con información de Reuters