El calvario que vivió Cuti Romero cuando jugaba en Belgrano: "Quería abandonar el fútbol"

Cristian "Cuti" Romero habló en el programa de Sebastián Vignolo en ESPN sobre el momento más difícil de su carrera jugando en Belgrano de Córdoba.

Cristian "Cuti" Romero se convirtió rápido en una de las cartas fundamentales de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El defensor campeón de América con la "Albiceleste" y recientemente llegado al Tottenham de la Premier League demuestra su firmeza en cada partido. Pero como muchos otros cracks tiene una difícil historia atrás y la contó en una entrevista con el equipo de ESPN F90 encabezado por Sebastián "Pollo" Vignolo.

El zaguero dio los primeros pasos de su carrera en Belgrano de Córdoba, club al que llegó a los 13 años. Cinco años después el Genoa de Italia se interesó en él y en el momento de su posible transferencia un dirigente de la institución de la "Docta" puso en duda sus capacidades futbolísticas con una frase que lo marcó para siempre. Sin embargo el jugador, convencido de lo que quería, tomó la decisión de igualmente jugar en la Serie A.

No hay dudas que tomó la decisión correcta ya que después vino lo mejor: "Esta sería mi cuarta temporada acá en Europa. Jugué 3 en Italia y sería la cuarta ahora en el Tottenham", afirmó durante la mencionada entrevista. Los integrantes del programa le consultaron sobre su edad y su estadía en el "Pirata": "Jugando en Primera estuve 3 años pero en el club estuve desde los 13 hasta los 18", aseguró.

Vignolo tomó la palabra y le preguntó sobre su presente y pasado: "Estás en una de las mejores ligas del mundo, la Selección Argentina, y ganaste la Copa América y Dios quiera vas a estar en el Mundial, estás entre los mejores centrales del mundo. Cuando pasas tu película y decís 'todo lo que se me dio en poco tiempo' ¿Tenés tiempo para pensarlo y disfrutarlo?", preguntó el conductor.

El defensor respondió: "Son cosas que cuando me hago un segundo para pensar o cuando me encierro en casa digo 'lo que he logrado' y hasta a mí mismo se me cae una lágrima. Quería abandonar el fútbol y que ahora se me esté dando todo esto es algo que jamás hubiera pensado pero gracias a las personas que me dieron la fuerza para seguir trato de disfrutar lo que vivo, del club al que he llegado y de los compañeros que tengo en la Selección".

La actitud de la dirigencia de Belgrano y su fortaleza

Ante lo que contestó el jugador, el relator preguntó: "¿Por qué quisiste abandonar el fútbol?" y el "Cuti" contó: "Que los propios dirigentes del club me tiren tanta mierda fue fuerte. Cuando vino el Genoa para comprarme, un dirigente me dijo 'mirá que a los tres meses vas a volver a buscar trabajo acá'. Cuando me fui y firmé me quedaron esas palabras porque me pasó en el club en el que soñaba llegar a jugar"

Por último agregó: "No necesito las disculpas de nadie porque son cosas que pasaron y agradezco que me hayan pasado porque me hicieron fuerte de la cabeza y me sirvieron para madurar más rápido todavía. Fue todo muy raro. No jugaba, me quería ir y nunca entendí el porqué me hicieron eso y encima soy hincha del club", culminó.

