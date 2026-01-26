Champions Cup, el nuevo torneo de la FIFA que repartirá un premio récord para el fútbol femenino

El certamen reúne a seis equipos.

Mientras que el primer Mundial masculino se dio en Uruguay 1930, la llegada de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA data recién de 1991, cuando se llevó a cabo la primera edición en China con la consagración de los Estados Unidos. A pesar de esto, lo cierto es que el desarrollo del fútbol profesional femenino todavía da sus primeros pasos y, aunque hay buenos certámenes nacionales, el panorama internacional todavía se encuentra al debe.

Esto sucede especialmente a nivel clubes, donde, a modo de ejemplo, la Copa Libertadores Femenina tuvo su primera edición en 2009, mientras que la Champions League Femenina llegó un poco antes en la temporada 2001/02. Ahora bien, con el antecedente de la Copa Nestlé que se disputó en Japón entre 2012 y 2014, la FIFA ha estrenado el año pasado la Champions Cup, un certamen intercontinental que reúne a los mejores seis equipos por federación.

La nueva competencia de la FIFA inició el 8 de octubre con la victoria de Wuhan Jiangda (AFC) sobre Auckland United (OFC) en la primera ronda y está a días de ingresar en la fase de semifinales, donde están clasificados Arsenal (UEFA), AS FAR (CAF), Gotham FC (Concacaf) y Corinthians (Conmebol). Ahora bien, recientemente la FIFA informó el premio que tendrá el campeón del certamen, con un monto que supera por creces lo visto hasta el momento.

Y es que Arsenal obtuvo 1.8 millones de dólares tras ganar la Champions League Femenina de la UEFA, la federación que tiene el premio más alto, mientras que la FIFA entregará 2.3 millones a las campeonas de la Champions Cup. Si bien el aumento es de medio millón y se encuentra lejos de los números que maneja el fútbol masculino, lo cierto es que muestra un mayor interés por parte de la máxima entidad del fútbol en los certámenes femeninos.

Por otro lado, la competencia disputará sus fases finales en terreno inglés, dándole un nuevo escenario para mostrarse al fútbol femenino, con las semifinales en Brentford y la final en Londres. Cabe mencionar que este torneo no solo es la antesala al Mundial Femenino de Brasil 2027, sino también de la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Clubes que se jugará en 2028.

Así será el trofeo de la Champions Cup.

Partidos de la Champions Cup

Semifinales (28 de enero):

Arsenal vs. AS FAR - Brentford Community Stadium, Brentford.

Gotham FC vs. Corinthians - Brentford Community Stadium, Brentford.