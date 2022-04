Boca, River y sus penales: qué dijo sobre el VAR Federico Beligoy, director nacional de arbitraje

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, habló sobre el polémico penal para River y el que no le cobraron a Boca. Qué dijo en TyC Sports y en ESPN.

El polémico penal para River contra Banfield y el no sancionado para Boca frente a Lanús siguen dando que hablar en el fútbol argentino. De hecho, Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje, se refirió a las dos jugadas más calientes del fin de semana por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El exjuez de 52 años dialogó con TyC Sports y con ESPN y dejó un mensaje contundente acerca de las dos acciones. Incluso, admitió que hubo un error de Pablo Echavarría que terminó con el gol de Enzo Fernández, aunque también destacó el acierto de Facundo Tello en "La Bombonera".

Los penales de Boca y River: qué dijo Federico Beligoy

Para empezar, el director nacional de arbitraje habló sobre la pena máxima para "El Millonario" y aseveró: "Nosotros no tenemos confusión. Obviamente el VAR identifica una situación errada, lo llama a (Pablo) Echavarría para que revise y, a nuestro entender, no ha tomado una buena decisión. Nos equivocamos. Como nos equivocábamos sin el VAR, nos equivocamos con el VAR".

"Cuando hay errores de VAR, se multiplican por un millón", profundizó. Y reconoció: "Obviamente que errores va a haber y en esta cometimos un error. Falló el criterio". Sin embargo, pidió no dramatizar al respecto y hasta señaló que lo ocurrido puede servir a futuro: "Usaremos esta situación como ejemplo para entender que no es una situación de penal, es un pequeño roce en una pelota que se va al lateral... Una jugada totalmente natural del jugador de Banfield".

El polémico penal para River vs. Banfield.

En cuanto a lo sucedido en el estadio del "Xeneize", Beligoy explicó que “hay un movimiento de desestabilización de (Frank) Fabra a (Ángel) González, que hace que el jugador de Lanús no tenga ninguna intención de tocarla con la mano". Y remarcó que "a su vez, pega en un límite de una zona permitida del cuerpo. Fue totalmente natural y casual”. Por lo tanto, le dio la razón a Tello en dicha situación.

Beligoy defendió al VAR pese a la polémica

Más allá de todos los comentarios de los hinchas en las redes sociales y de los periodistas en los medios, el director nacional de arbitraje insistió con que el video de asistencia al referí sirve para que haya más justicia en los encuentros. En este sentido, destacó que "es el primer error en 42 partidos y en más de 400 jugadas que se han ido analizando".

El penal que no le cobraron a Boca vs. Lanús.

El exárbitro sostuvo que es bastante incómodo para el juez principal que se comuniquen con él desde arriba, ya que "por más que sea (Néstor) Pitana o (Patricio) Loustau en un clásico importante, cuando te llaman a que veas algo que no cobraste hay algo que te corre por el cuerpo, como podría pasarle a cualquiera". Igualmente, aclaró que "no hay un empoderamiento de la cabina porque la decisión final siempre es la del árbitro de campo".

Ante el pedido de muchos fanáticos de que se publiquen los audios del diálogo entre los jueces para otorgarle una mayor transparencia a la cuestión, Beligoy fue contundente. Acerca de las conversaciones entre los referís y la sala de VAR ubicada en Ezeiza, resaltó: "En poco tiempo se van a escuchar, pero tenemos que generar un vocabulario acorde. No voy a esconder que hay insultos a veces por nuestras formas de hablar". Y completó con la opinión de que "el VAR no ha venido a traer el ciento por ciento de acierto, sino a que no haya errores o fallos burdos".