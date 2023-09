Barcelona golea al Real Betis y queda como líder provisorio de LaLiga

El Barcelona realizó una actuación brillante para aplastar al visitante Real Betis por 5-0 el sábado y ascender provisionalmente a la cima de la clasificación de LaLiga.

El equipo de Xavi Hernández suma 13 puntos en cinco partidos, uno más que el Real Madrid, que el domingo recibe a la Real Sociedad.

Joao Félix, quien está a préstamo, adelantó al Barcelona a los 25 minutos con un disparo desde un ángulo cerrado, después de haber fallado su primer intento tras un magnífico centro de Oriol Romeu.

"Rematé mal en el gol pero seguí buscando el balón y al final marqué", dijo Félix, de 23 años, a Movistar Plus. "Todos estuvieron muy bien. Todos en el sitio que deberían estar. Cuando tienes una estructura buena y circula rápido el balón, aparecen los espacios y los goles".

"Estoy trabajando para estar a mi mejor nivel. El entorno del equipo es muy bueno. Es fácil jugar entre estos. Estoy feliz, el cambio me ha hecho bien, a mí y a mí familia", agregó.

Robert Lewandowski aumentó la ventaja tras una jugada impecable en la que Andreas Christensen filtró un pase a Felix, que dejó el balón para que el delantero polaco rematara con facilidad.

Ferran Torres anotó su tercer gol de la temporada con un tiro libre raso por la esquina inferior derecha en el minuto 62, antes de que el suplente Raphinha marcara desde el borde del área el 4-0.

""No sabía que no marcábamos de falta desde Messi. Podía haber sido otro pero me alegro de haber sido yo claro", dijo Torres tras anotar el primer gol de falta para el Barcelona desde mayo de 2021. "El entrenamiento invisible da sus frutos. Somos un equipo que hemos dado un salto cualitativo muy grande".

Joao Cancelo marcó su primer gol desde que llegó al Barça cedido por el Manchester City para completar la goleada a nueve minutos del final.

El entrenador Xavi declaró sobre el triunfo: "No ha sido un partido perfecto, pero sí excelente. Hemos estado en muchos momentos brillantes. Este es el camino".

El Barcelona se enfrentará el martes al Amberes en su estreno en la Liga de Campeones, antes de recibir al Celta de Vigo en LaLiga.

Con información de Reuters