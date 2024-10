Atlético Mineiro elimina a River Plate y va a la final de la Libertadores

Copa Libertadores - Semifinal - Partido de vuelta - River Plate - Atlético Mineiro

Atlético Mineiro se convirtió el martes en el primer finalista de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 como visitante frente a River Plate y avanzar al partido decisivo con un marcador global de 3-0.

Con la clasificación, el "Galo" intentará ganar por segunda vez el torneo de clubes más importante del continente, luego del título conseguido en 2013 de la mano de Ronaldinho.

"Estoy muy feliz por llegar a la final. Hoy conseguimos nuestro sueño, pero esto sigue y queremos ir por la gloria de verdad", dijo el entrenador argentino Gabriel Milito en rueda de prensa.

"Lo hicimos muy muy bien. River de local te somete mucho, pero estábamos preparados para eso. Así y todo, tuvimos oportunidades claras. Era una semifinal. Apareció el carácter y la fuerza mental del equipo", añadió.

En el partido de vuelta disputado en el estadio Monumental ante 80.000 aficionados, Atlético Mineiro defendió con tenacidad la ventaja de tres goles conseguida una semana atrás en Belo Horizonte y resistió frente a un rival que tuvo pocas ideas claras para acortar la diferencia.

River generó varias aproximaciones en los primeros 20 minutos pero no estuvo preciso frente a la portería custodiada por Everson.

La primera llegada del "Millonario" se dio a los 6 minutos por intermedio de un remate de Pablo Solari que salió desviado por encima del arco.

Luego, a los minutos 12 y 16, el colombiano Miguel Borja falló un remate de cabeza y Matías Kranevitter estuvo cerca con un remate de larga distancia.

El conjunto brasileño dirigido por Milito se aproximó por primera vez al arco rival a los 36 cuando Deyverson aprovechó un error de la defensa y escapó sin oposición, pero no logró superar al meta Franco Armani.

En el segundo tiempo, Atlético Mineiro estuvo nuevamente muy cerca de abrir el marcador a los 47 minutos con un remate de Gustavo Scarpa que dio en el travesaño y otro de Deyverson que paró Armani.

River respondió a los 60 minutos con una buena maniobra del joven Claudio Echeverri, quien enganchó dentro del área, dejó en el camino a un defensa y exigió a Everson.

En el tramo final del partido, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo obligó a su rival a refugiarse cerca de la portería, llevando peligro sin poder descontar con centros sobre el área y remates de larga distancia.

Un remate de Echeverri y un tiro libre del suplente Gonzalo Martínez fueron las ocasiones más claras sobre el final.

"Lamentablemente el gol no se nos dio. Ese empuje que hubiese sido encontrar el gol no llegó y cuando no llega, se empieza a desinflar la ilusión", indicó Gallardo en rueda de prensa.

En la otra semifinal que se jugará el miércoles, Peñarol recibirá a Botafogo en el estadio Centenario de Montevideo, luego de la goleada 5-0 del conjunto brasileño en el partido de ida.

La final de la principal competencia de clubes del continente se disputará el sábado 30 de noviembre en el estadio Monumental de Buenos Aires, informó la Conmebol.

Con información de Reuters