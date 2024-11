Alemania está concentrada en el Mundial 2026, según DT Nagelsmann

Foto del sabado del DT de Alemania Julian Nagelsmann antes del partido con Bosnia y Herzegovina por la Liga de Naciones de la UEFA

Alemania no se juega nada en su último partido de la Liga de las Naciones de la UEFA el martes en Hungría, tras haberse asegurado el primer puesto del grupo, pero para el seleccionador Julian Nagelsmann el encuentro es un paso clave en su desarrollo hacia el Mundial de 2026.

Los alemanes, ya clasificados para los cuartos de final del torneo previstos para marzo, aplastaron el sábado 7-0 a Bosnia-Herzegovina en una victoria contundente que les aseguró el primer puesto del Grupo A3 por delante de Países Bajos a falta de un partido.

"No hay una gran motivación en lo que respecta al grupo. Hemos ganado el grupo. La motivación nos la da el deseo de progresar", declaró Nagelsmann en rueda de prensa el lunes.

"No tenemos muchos partidos hasta el Mundial. Poco tiempo para desarrollarnos hasta la clasificación para el Mundial y poco tiempo, si nos clasificamos, hasta el Mundial. Así que hay poco tiempo de tolerancia en términos de desarrollo".

Los tetracampeones del mundo aspiran a participar en la Copa Mundial de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, por lo que una buena actuación en la Liga de las Naciones supondría un gran impulso.

Alemania, que ganó el Mundial por última vez en 2014, empezará la competición de clasificación en marzo, tras el sorteo de diciembre, pero tras más de una década sin ningún éxito en torneos, está desesperada por recuperar su reputación internacional.

Los alemanes se estrellaron en los dos últimos Mundiales en primera ronda, mientras que fueron eliminados en octavos de final en la Eurocopa 2020 y en cuartos de final de la Eurocopa 2024 en casa.

"No tenemos tiempo que perder", dijo Nagelsmann, que asumió el cargo hace un año. "Eso no significa que todo tenga que funcionar siempre a la perfección".

"Las victorias siempre son importantes para nosotros. Nada se derrumbará si no ganamos mañana. El resultado de mañana no es tan importante como la forma en que vamos a jugar", añadió. "No tenemos el tiempo que nos gustaría para desarrollarnos, así que tenemos que utilizarlo sabiamente".

Con información de Reuters