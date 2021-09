El Kun Agüero no se arrepiente de ir al Barcelona pese a la salida de Lionel Messi

El delantero Sergio Agüero aseguró que no se arrepiente de haber fichado por el Barcelona, a pesar de que su amigo Lionel Messi abandonó el club en el mismo periodo de fichajes.

El argentino, que llegó libre desde el Manchester City, dijo que estaba contento con la decisión que había tomado, incluso si eso significaba una reducción de sueldo.

"Sí, sin duda, volvería a fichar por el Barça. Por el nombre del club hay muchos jugadores que están dispuestos a renunciar a dinero por venir", dijo Agüero a la emisora de radio española RAC1.

"Cuando llegó la charla con el Barça sabía que económicamente no estaba bien, pero le dije a mi agente que me daba lo mismo el dinero, que quería ir al Barça. No iba a ganar lo del City, pero quería venir.".

Agüero admitió que sí habló con Messi sobre su situación. Sin embargo, desmintió las informaciones de los medios de comunicación que aseguraban que tenía una cláusula en su contrato que le permitía marcharse si su compatriota se iba.

"Sí me dijo en la Copa América que parecía que se estaba arreglando lo suyo, pero no hablamos más de eso", dijo Agüero.

"Al regreso me dijo que intentaba llegar a un acuerdo, pero pasó lo de aquel jueves y me quedé en shock, como todos".

"Inventaron lo de una cláusula que tenía yo para irme si no estaba Leo. Lo que pasó fue que de repente me lesioné el gemelo cuando iba a ser la presentación en el Gamper y encima fue cuando salió lo del rumor que me iba tres días después de lo de Messi".

Con información de Reuters