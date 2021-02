Joan Laporta, ex presidente del Barcelona y actual candidato para volver a ese cargo, dijo que Lionel Messi "genera más ingresos de lo que cuesta" y aseguró que de ganar las elecciones de mayo próximo tratará de esclarecer si hubo "filtraciones" desde el club sobre el millonario contrato del crack argentino. "Según un estudio que hemos hecho, Messi genera más ingresos de lo que cuesta. Leo genera un tercio de los ingresos totales del Barcelona", señaló Laporta en una entrevista a radio catalana Rac1 replicada por el diario Sport.



El candidato a la presidencia del club catalán, al referirse a la publicación del diario español El Mundo sobre las presuntas las cifras del contrato de Messi, expresó que "estas noticias duelen porque hacen daño al Barça, y como hay un desgobierno en el club, pasan estas cosas".

Laporta dejó en claro que buscará saber quién o quiénes filtraron el contrato de Messi: "Vulnerar la confidencialidad de un contrato privado es un delito y el que tiene la custodia de un contrato es el presidente, el director general, recursos humanos y la asesoría jurídica y ahora también se deposita en la Liga. Pienso que ha sido una filtración y espero que no haya sido del club. Entiendo que Hacienda no tiene el contrato, pero sí la declaración del Leo".

"Ayer le mandé un mensaje, le animé y le dije que no tiene que hacer caso de estas noticias. Todos queremos que siga aquí", contó Laporta tras el triunfo del Barcelona por 2-1 ante Athletic de Bilbao por la Liga española, con un golazo de Lionel Messi de tiro libre. "Yo haré lo posible para que continúe. Tengo indicios de que está bien en Barcelona y se quiere quedar aquí.", señaló.

Laporta sostuvo: "Tengo la sensación de que ha habido una filtración. Espero que no haya salido del propio club pero parece que va por ahí. Este contrato está custodiado por un máximo de cinco personas diferentes". Laporta, quien ya fue presidente del club "culé" entre 2003 y 2010 (momento cumbre en la carrera de Messi en el Barça) competirá en las elecciones a la presidencia del Barcelona previstas para marzo. "De Leo solo se pueden decir cosas buenas: es un jugador que genera muchos más ingresos que lo que cuesta. Hemos hecho un estudio con Jaume Giró -asesor económico de Laporta- y Leo genera un tercio de los ingresos del Barça", dijo Laporta al diario catalán Mundo Deportivo.

"No solo es el retorno económico que nos da, es el tema deportivo, son los 650 goles, las 4 Champions, el 6-2 (a Real Madrid) en el Bernabéu, Ocho de cada 10 camisetas que se venden del Barça son del Leo, esto no tiene precio", agregó el expresidente "blaugrana".

El Mundo se defiende por las filtraciones

En tanto, Orfeo Suárez, jefe de la sección deportes de El Mundo dijo desde Madrid que el diario decidió publicar la noticia porque consideraron que "es un asunto de interés publico".



Ante la andanada de críticas que recibieron de buena parte del mundo futbolero, Suárez señaló: "entendemos y respetamos las iniciativas jurídicas que tanto Messi como Barcelona quieran poner en marcha. No hemos recibido todavía nada y defenderemos el derecho a la información y del interés publico en las instancias en las que lo tengamos que defender".



En declaraciones al canal TyC Sports, Suárez aseguró que de ninguna forma el diario revelará sus fuentes. "Ya no hay muchas cosas importantes por revelar, pero sí algunas cosas un poco curiosas. Por ejemplo, hay una cláusula que mañana publicaremos en la que se le pide al jugador que se integre en la cultura catalana, pero eso no es exclusivo del contrato con Messi. Existe también en contratos de otros jugadores del Barcelona y no hay muchas cosas mas" aparte de lo ya publicado, concluyó el periodista del diario El Mundo.