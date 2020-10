"Marx Lenin": el refuerzo "comunista" que revolucionó las redes

Quienes lo vieron jugar dicen que es uno de los jugadores brasileños con mayor proyección, pero la historia de Marx Lenin Dos Santos Gonçalves dio la vuelta al mundo por lo excéntrico de su nombre.

El mediocampista de apenas 20 años se convirtió en el flamante refuerzo del FC Akron, equipo de la Segunda División del fútbol de Rusia, y en su particular nombre puede vislumbrarse la presencia de dos líderes comunistas, aunque según él propio cuenta, su bautismo nada tuvo que ver con esto.

"Es una historia muy complicada, a mi madre le gustaban los nombres pero no conocía el significado. Ahora es algo divertido, pero mi mamá realmente no sabía. Me dijo que quería un nombre diferente al de mi padre (que se llama Marques), lo cual es normal. El doctor dio sugerencias y le gustó este, con X", había revelado el joven hace un tiempo en una entrevista con 'O Globo'.

Procedente del Flamengo, el mediocampista es una de las "joyas" con mayor proyección en el fútbol brasileño y encara ahora un nueva desafío profesional en el club que busca ascender a Primera.

Este caso toma mucha más notoriedad por la reciente aparición de otro joven con un nombre particular: Osama Vinladen Jiménez López, un mediocampista de 18 años que juega en el club Unión Comercio de Perú y que también había sido noticia hace algunos días.