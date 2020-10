Creer o reventar: Osama Vinladen juega en el fútbol de Perú y es furor

No se trata del primer futbolista con un nombre particular en homenaje a diferentes referentes de la historia, aunque sí quizás del primer jugador cuyo nombre completo rememora a uno de los terroristas más famosos de la historia.

Se trata de Osama Vinladen Jiménez López, un mediocampista de 18 años que juega en el club Unión Comercio, equipo de la B de Perú que en las últimas horas estuvo en boca de todos precisamente por el particular nombre de uno de sus futbolistas.

El club, ubicado en Moyobamba, ciudad al norte de Perú, presentó los últimos días a su plantel para la nueva temporada en la Liga 2 del fútbol de aquel país, y claramente el nombre del juvenil no pasó desapercibido por hacer clara alusión al ex líder de la organización terrorista Al Qaeda.

Si bien el jugador ya se había desempeñado en las categorías infantiles del club, este salto a la Primera no hizo más que generar repercusión en todo el mundo, ya que al leer su nombre completo es imposible no vincularlo con el terrorista muerto en 2011 en Pakistán durante una acción militar de los Estados Unidos.

Al respecto, el volante aseguró: "Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso, ahora me siento normal". Además, dijo que desconocía los motivos por lo que sus padres decidieron bautizarlo de esa manera.

🔴🔵🟢B I E N V E N I D O🔴🔵🟢 ✅DIEGO ARMANDO MAYORA RENGIFO👏 ✅POSICIÓN: DELANTERO ⚽️ ✅NACIONALIDAD: PERUANA 🇵🇪 #VAMOSPODEROSOS⚽️👏💪💯 #ELPODEROSODELALTOMAYO⚽️👏💪💯 Publicado por Unión Comercio en Sábado, 3 de octubre de 2020

Pero dentro del plantel de Unión Comercio también llamó la atención otro jugador, esta vez un delantero, cuyo nombre suena muy similar por estas tierras: Diego Armando Mayora Rengifo, quien no caben dudas que fue bautizado en honor al mejor jugador de todos los tiempos, Diego Maradona.