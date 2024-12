Murió Instagram: tras la caída de WhatsApp, otro dolor de cabeza para Meta

Murió Instagram: tras la caída de WhatsApp, Meta sigue sin solucionarlo.

Instagram se cayó este miércoles 11 de diciembre de 2024 a las 15 horas, junto con WhatsApp y Facebook, y el servicio aún sigue sin reetablecerse. y Las redes sociales pertenecientes al ecosistema de Meta presentaron grandes fallas en la última hora. A pesar de que WhatsApp retomó su servicio a los 12 minutos de su caída junto con Facebook, no ocurrió lo mismo son Instagram. La noticia fue confirmada por Downdetector, el sitio web especializado en reportar las caídas de las aplicaciones y redes.

"Este gráfico muestra una vista de las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día. Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día. Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día", anunció Down Detector. Allí, se puede ver que los usuarios denunciaron problemas hasta la actualidad.

Aunque en un principio los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea creyeron que se les había ido Internet o la señal, pronto notaron que se trataba de Instagram y que lo mismo había ocurrido con WhatsApp. En Instagram, al ingresar desde la computadora, saltan mensajes de que el contenido no está disponible y no cargan las publicaciones ni las historias de usuarios. Al intentar ver una historia, sale la siguiente leyenda: "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya suprimido la página. Volver a Instagram".

Por qué se cae Instagram: la explicación

WhatsApp se puede caer por diferentes motivos. Algunos de los más comunes son los siguientes:

Errores en el software, como bugs.

Problemas en la infraestructura del servidor.

Ataques cibernéticos que afectan el servicio.

Problemas de conexión a Internet.

Problemas en tu dispositivo móvil (celular, computadora o tablet).

¿Cómo saber si alguien me bloqueó en Instagram?

Si bien no existe una herramienta en particular en Instagram que te permita saber si alguien te bloqueó, y usar apps terceras puede llevarte a que te suspendan la cuenta por phishing, hay algunas claves que podés tener en cuenta. A continuación te las compartimos:

Imposible encontrar la cuenta: intentá buscar el perfil de esa persona en la barra de búsqueda. Si no aparece, es una fuerte indicación de que te han bloqueado. Si tenés el enlace directo a su perfil, intentá acceder a él. Si te aparece un mensaje como "Lo sentimos, esta página no está disponible" o "La página fue eliminada", es muy probable que estés bloqueado.

Falta de interacción: si no podés ver las publicaciones o historias de esa persona, es otra señal de bloqueo. Si intentás enviarle un mensaje y no te deja, es casi seguro que estás bloqueado.

Desaparecen tus interacciones: si tus comentarios o "me gusta" en las publicaciones de esa persona, o, a la inversa, desaparecieron, es un indicio de que te han bloqueado.

¿Cómo bloquear a alguien en Instagram?

Existen varios motivos por los cuales bloquear a alguien en Instagram. Por suerte, el procedimiento es muy sencillo y esa persona ya no te molestará. A continuación te detallamos el paso a paso que tenés que seguir:

Buscá el perfil: abrí la aplicación de Instagram y buscá el perfil de la persona que deseás bloquear. Accedé a las opciones: una vez estés en el perfil, pulsá sobre los tres puntos que encontrarás en la esquina superior derecha. Seleccioná "Bloquear": entre las opciones que aparecerán, seleccioná "Bloquear". Confirmá la acción: se te pedirá que confirmes si realmente deseás bloquear a esa persona. Pulsá nuevamente en "Bloquear" para finalizar el proceso.

Si en algún momento querés desbloquear a esa persona de Instagram, podés seguir los mismos pasos hasta llegar a la opción "Bloquear". En lugar de "Bloquear", verás la opción "Desbloquear". Eso sí, la persona ya no te seguirá, por lo que deberás encargarte de que te devuelva el follow.