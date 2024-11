Sorpresa en la cumbia por la historia desconocida entre Messi y Los Palmeras: "Lo fueron a buscar".

Los Palmeras son uno de los grupos musicales de cumbia más exitosos del mundo de la música nacional y, con sus años de trayectoria, lograron forjar vínculos con muchas figuras del espectáculo y el deporte. Precisamente, tienen un vínculo muy fuerte con Lionel Messi y recientemente sacaron a la luz una historia desconocida que los une.

Invitados a La Noche Perfecta, el programa que conduce Sebastián Wainraich por El Trece, Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, contó su historia desconocida con Lionel Messi. "Antes de escuchar el show de Los Palmeras, se van a despedir con una anécdota. Yo tengo dos para ofrecerles. La primera es fuerte: cuando Messi no se animó a saludarlos", anticipó el conductor, dándole el pie al cantante a que cuente.

“¿Vos sabés la educación que tiene Leo? Es un tipo muy sencillo, muy amiguero. Y aparte, es vergonzoso", empezó por decir Deicas. En este marco, reveló que una fiesta privada que se celebró en Rosario, a Messi le dio vergüenza saludarlos pese a ser un gran admirador del grupo de cumbia.

Así, siguió: "Él siempre acudía a los espectáculos cuando estábamos en Rosario o afuera. Nos escuchaba, entonces no se podía creer que estábamos ahí juntos en la fiesta. Así que lo fueron a buscar para saludarlo, y yo me acuerdo de que estaba sentado así, como acá. Y ví que el estaba que entraba y que no entraba. No se animaba". Luego de que se rompió el hielo, pudieron hablar "de cualquier cosa" y desde ahí empezaron a forjar su relación.

Antonio Ríos y Ariel de Ráfaga confirmaron la noticia del año en la cumbia: "Juntos"

Antonio Ríos y Ariel Puchetta son dos grandes referentes de la cumbia argentina y vienen de sorprender al ambiente de la música por una noticia inesperada. El cantante de 70 años y el líder de Ráfaga, de 48, se unieron para realizar un anuncio que dio que hablar dentro de la movida tropical.

Sin dudas que la cumbia tiene a un sinfín de referentes que marcaron un precedente en el ambiente tropical. Uno de los más experimentados es Antonio Ríos y el otro, con trayectoria pero con un poco menos de edad, es Ariel Puchetta, líder de Ráfaga. En las últimas horas, ambos estuvieron en el centro de la escena por un anuncio considerado como la noticia del año.

Es que ambos cantantes se unieron para lanzar una nueva versión de la canción El Maestro y enloqueció a los fanáticos del género. "Esta colaboración es un homenaje a mi trayectoria y a la cumbia, un género que siempre me ha dado tanto. Ariel le da una nueva energía a El Maestro y juntos buscamos llevar esta canción a las nuevas generaciones", expresó Antonio Ríos en el marco de sus 35 años dentro de la música.

"Es un honor para mí formar parte de este proyecto con Antonio Ríos, un referente para todos los que hacemos cumbia. El Maestro es un clásico, y poder interpretarlo junto a él en un escenario tan importante es un sueño hecho realidad", celebró Ariel Puchetta. La relación entre Antonio Ríos y Ariel Puchetta viene coeschándose desde hace muchos años. De hecho, el pasado 25 de octubre, la legendaria banda de cumbia invitó a Ríos a compartir escenario en el Teatro Gran Rex por los 28 años de trayectoria de Ráfaga en un show con entradas agotadas.