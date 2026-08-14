Mourinho se pone a prueba en su regreso al Real Madrid frente a la hegemonía de Hansi Flick

La temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports pone en marcha su rodaje este sábado 15 de agosto con un panorama marcado por la renovación en la conducción técnica de varios equipos. El impacto principal de la nómina lo protagoniza el entrenador portugués José Mourinho, quien regresa al Real Madrid tras una pausa de 13 años con la encomienda directa de medir la hegemonía ejercida por el alemán Hansi Flick desde el banquillo del FC Barcelona, en un campeonato que registrará un total de seis incorporaciones en los cuerpos técnicos de la máxima categoría.

El retorno del estratega de Setúbal a Concha Espina se produce luego de que la etapa de Carlo Ancelotti en la campaña 2024-2025 cerrara con la obtención de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental como únicos trofeos mayores, seguida por un ciclo sin conquistas durante el periodo compartido por Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa en la 2025-2026. La conducción madridista apostó por el perfil de Mourinho recordando su hito en la liga de los 100 puntos (2011-2012), cuando logró neutralizar al Barcelona conducido por Pep Guardiola. Enfrente, Flick busca consolidar la dinámica ganadora instaurada desde su arribo en 2024, habiendo obtenido dos campeonatos locales consecutivos con la posibilidad de igualar a Guardiola y Johan Cruyff como los únicos entrenadores azulgranas en hilvanar tres títulos de liga de forma consecutiva.

Por su parte, el Atlético de Madrid ratificó su apuesta a largo plazo renovando la confianza en Diego Simeone, quien iniciará su decimoquinta temporada consecutiva al frente de la entidad rojiblanca. En un escalón similar de estabilidad se ubican José Bordalás, quien afronta su décima campaña repartida en dos etapas en el Getafe CF, y el chileno Manuel Pellegrini, listo para arrancar su séptimo año ininterrumpido al mando del Real Betis.

Entre las novedades de la temporada destaca la llegada del alemán Edin Terzic al Athletic Club tras la salida de Ernesto Valverde después de cuatro años. En tanto, el Villarreal CF fichó a Íñigo Pérez tras la partida de Marcelino García, luego de la campaña del técnico navarro en el Rayo Vallecano, club que lo llevó a la final de la Conference League. Para cubrir dicha vacante, el Rayo incorporó a Beñat San José, procedente de la SD Eibar. Asimismo, CA Osasuna reemplazó al italiano Alessio Lisci por Luis Miguel Ramis, mientras que el Elche CF sustituyó a Eder Sarabia por el argentino Martín Anselmi.

Por último, los tres clubes promocionados mantendrán a los artífices del ascenso: José Alberto López en el Racing, Antonio Hidalgo en el Deportivo de La Coruña y Juan Funes en el Málaga. Igualmente, conservan sus puestos Quique Sánchez Flores (Deportivo Alavés), Luís Castro (Levante UD), Luis García Plaza (Sevilla FC), Claudio Giráldez (RC Celta), Manolo González (RCD Espanyol), Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad) y Carlos Corberán en el Valencia CF.

Con información de EuropaPress.