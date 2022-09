Video: durante un banderazo de los hinchas de Colo Colo en Chile se desplomó una tribuna

Durante un banderazo realizado por los hinchas de Colo Colo en la previa del clásico chileno ante Universidad de Chile, una tribuna se desplomó.

Una tribuna del Estadio Monumental de Chile colapsó en medio de la arenga de los hinchas de Colo Colo, previa al clásico del fútbol chileno ante la Universidad de Chile. Hay heridos de gravedad, aunque no se informaron muertes.

El próximo domingo 2 de octubre se verán las caras en una nueva ocasión, y el "Cacique" está ante la gran posibilidad de ser campeón. Por este motivo, su público concurrió para alentar al equipo horas antes del gran compromiso, pero vivieron un momento que estuvo cerca de terminar en una tragedia.

A los pocos segundos del hecho, los futbolistas que están a un paso de consagrarse en un nuevo certamen doméstico volvieron a los vestuarios y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para evitar víctimas fatales. Según trascendió, hubo al menos 10 heridos de gravedad. Hasta el momento no se reportaron muertes luego de este suceso que conmovió al país trasandino.

Los "Albos", comandados por el argentino Gustavo Quinteros, son los únicos punteros del campeonato con 54 puntos y superan por 11 a Ñublense y Curicó Unido. Si estos dos no suman de a tres en sus compromisos y el "Cacique" lo logra en el clásico será el campeón. Además, cortará la racha de la U de Chile con cuatro trofeos al hilo, lo cual no es un dato menor. Sin embargo, ante lo que pasó en el Estadio Monumental de Chile, no se confirmó si finalmente el partido se disputará con normalidad.

La crítica de uno de los futbolistas de Colo Colo

"Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Espero que estén bien. Lo hemos dicho en reiteradas veces, lo hemos hecho en campaña y lo dijeron varios jugadores de otros clubes: que la gente se comporte. Que el domingo vengan a alentar, que disfruten de esto. En lo personal me enoja un poco porque estar insistiendo en que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansino cuando no lo hacen", sostuvo el uruguayo Maximiliano Falcón en una conferencia de prensa posterior a los hechos.

Por otro lado, el defensor de la "Celeste" agregó con respecto a la importancia de que este tipo de cosas no sucedan en el fútbol: "Primero que nada es por ellos y después por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos y que no ocurra más". Ahora, el "Cacique" se concentra directamente en este duelo decisivo ante la U de Chile en el que se consagrará si se le dan los resultados.